Region: Plan for at indfri valgløfter klar inden 31. marts

Sjælland - 04. januar 2018 kl. 15:14 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kortere vej til hjælp i sundhedsvæsnet, såvel som større sammenhæng og tryghed i behandlingen.

Det var nogle af de helst centrale løfter, som Heino Knudsen og flere af de øvrige partier i den nye regionsrådsformands »regnbue-flertal«, gik til valg og siden gav håndslag på, skal gennemføres i løbet af de næste fire år.

Ifølge den oprindelige aftale skal der fremlægges forslag og initiativer til at gennemføre løfterne i løbet af de første seks måneder af 2018. Men den deadline bliver nu fremrykket. Det fremgik af regionsrådsformand Heino Knudsens (S) tale ved regionens nytårskur onsdag aften:

- Vi vil indfri de løfter, vi gik til valg på. Nu vil vi sætte kræfterne ind på at tilrettelægge en arbejdsplan og strategi. Vi går efter at have en strategi klar i løbet af første kvartal, så indsatserne også kan indgå i budgettet for 2019, sagde Heino Knudsen.

Det nære sundhedsvæsen skal styrkes ved, at de lokale sundhedscentre, der vokser op rundt omkring, skal bruges mere og bedre, Og trygheden skal blandt andet øges ved, at regionen og dens 17 kommuner bliver bedre til at samarbejde:

- Jeg vil derfor gerne have en konkret dialog med de 17 kommuner om, hvordan vi kommer afgrende videre med at forebygge indlæggelser og genndlæggelser både på sygehusene og i psykiatrien. Det kommer til at kræve både politisk vilje, mod og vedholdenhed, når vi sammen skal skabe sammenhængende patientforløb, sagde han.