Mette Frederiksen er klar til bøder på 10.000 kroner til folk , der bryder et opholdsforbud, for at hindre uro ved S-togstationer og i boligområder. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Regeringen skærper kurs mod uro på Motalavej og andre boligområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regeringen skærper kurs mod uro på Motalavej og andre boligområder

Sjælland - 06. oktober 2020 kl. 17:44 Af Tine Fasmer og Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Statsministeren refererede direkte til uro i boligkvarteret Motalavej i Korsør i sin åbningstale. Lejere skal smides ud hurtigere, hvis et medlem af husstanden bliver dømt for hård kriminalitet.

Læs også: DF roser åbningstale

Opholdsforbud på parkeringspladser, ved S-togstationer og andre steder, hvor unge mænd og drenge skaber utryghed i flok. Det er et af værktøjerne i Mette Frederiksens værktøjskasse.

Regeringen foreslår, at overtrædelse af et opholdsforbud skal koste en bøde på 10.000 kroner første gang, og 30 dage i fængsel anden gang, man bryder det.

Andre tiltag kan tage bilen fra vanvidsbilisten og konfiskere bandemedlemmernes statussymboler som eksempelvis dyre ure og jakker.

Så snart en beboer bliver dømt for en kriminel handling, skal de kunne smides ud af deres lejelejligheder,

Kriminalitet skal koste boligen hurtigere - Det vil gælde hele husstanden, man kan ikke adskille det. Men det er i sidste ende den, der står på lejekontraktens ansvar at sørge for, at andre i husstanden ikke laver hård kriminalitet. Det handler ikke om at stjæle en pakke tyggegummi, det handler om folk, der begår knivstikkeri, kaster med sten efter politiet, begår voldtægt eller anden grov kriminalitet, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Han understreger, at folk, der bliver smidt ud af deres lejelejligheder i et social boligområde ikke skal kunne flytte ind i et andet boligområde tæt ved:

- Alle kan gå til deres kommune og få hjælp, hvis de bliver boligløse. Men hvis man er smidt ud af et boligområde som fx Agervang i Holbæk, skal man ikke kunne flytte ind lige ved siden af i Bjergmarken og fortsætte med at komme på den samme skole og handle i de samme butikker.

Statsminister Mette Frederiksen refererede direkte til sit og boligministerens nylige besøg i boligkvarteret Motalavej i Korsør, hvor årelang voldelig konflikt mellem to store familier er eskaleret i år.

Også De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel er optaget af, at alle skal kunne færdes og leve i tryghed i alle boligkvarterer.

- Jeg har selv lige været ude for en meget ubehagelig oplevelse, da jeg var på Motalavej. Men vi skal simpelthen ikke finde os i det, vi skal sætte hårdt ind, og så skal vi også finde veje til at gøre op med den sociale kontrol, der udøves i familierne, siger Brigitte Klintskov Jerkel (K).

Zouher Abdullatif, der er lærer, fodboldtræner og beboer i boligkvarteret Motalavej i Korsør, er helt på linje med boligminister Kaare Dybvad Bek og statsministerens planer om hurtigere og hårdere indgriben over for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Foto: Kenn Thomsen.

Beboer: Godt med konsekvens Zouher Abdullatif er folkeskolelærer, fodboldtræner og beboer i boligkvarteret Motalavej i Korsør, hvor han har boet de seneste 30 år.

Han er godt tilfreds efter Mette Frederiksens tale, som han overværede fra tilskuerpladserne i Folketingssalen.

- Jeg er jo en af dem, der har efterlyst konsekvens, og at der ikke skal gå lang tid fra handling til praksis, og det skal jeg lige love for, at der kommer. Der skal ikke gå tre, fire, fem måneder eller måske et år, før man mærker en konsekvens. Der skal være klare spilleregler, siger Zouher Abdullatif.

Han pointerer, at det ikke er alle beboere, som opfører sig forkert.

- Men vi har alle et ansvar, vi er alle en del af et fællesskab. Det nemmeste i verden er jo at være tilskuer til ting, der foregår. Men hvis man ikke siger noget, så er det en form for samtykke, siger Zouher Abdullatif, der savner, at flere beboere siger fra overfor uro og kriminalitet. Men omvendt forstår han også godt, at mange tøver.

- Man kan være bange for, at der er nogen, som kommer efter en. Men jeg savner flere stemmer i debatten. 99 ud af 100 dage er det et fuldstændigt fantastisk sted at bo, men det skal være et mere trygt sted for børnene at vokse op.

Glad boligformand Også Ebbe Jens Ahlgren, formand for Bolig Korsør, er optimistisk efter statsministerens åbningstale.

- Jeg har virkelig kæmpet i flere år for lejernes skyld, og det er dejligt at se, hvordan der er blevet lyttet. Det vigtigste er, at allerede ved byrettens dom skal der ligge et brev fra boligselskabet, hvor der står, at dit lejemål er opsagt. Det er det rette signal. Det viser, at det igen skal være trygt at sende sine børn på legepladsen uden risiko for, at de havner midt i en konflikt mellem en masse familier, siger Ebbe Jens Ahlgren.

relaterede artikler

Kommuner skal kunne bremse udlejning af ruiner 06. oktober 2020 kl. 17:45