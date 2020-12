Inger Støjberg måtte tirsdag aften trække sig som næstformand for partiet Venstre. Foto: Scanpix. Foto: Jesper Ravn/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Reaktioner på Støjbergs exit: »Træls«, »Det måtte komme« og »Vi mister medlemmer på det her«

Sjælland - 30. december 2020 kl. 11:35 Af Team Kontakt redaktionen

I Venstres bagland på Sjælland er der ærgrelse over, at partiet igen er endt i et formandsopgør, hvor Inger Støjberg her blevet tvunget til at trække sig som næstformand for partiet.

Men også forståelse og i stort omfang opbakning til partiformand Jacob Ellemann Jensen.

Læs reaktionerne her:

Bægeret er flydt over Elo Jensen, regionsformand for Venstre og medlem af Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

- Hvis jeg var jyde, ville jeg sige, det her var træls. Så kort og dækkende kan det faktisk siges.

Ifølge Elo Jensen har baglandet i flere omgange drøftet det dårlige samarbejde og formand og næstformand har flere gange lovet, at de ville arbejde på at bedre det. Uden held.

Støjbergs udmeldinger om at hun var uenig og overrasket over Jakob Ellemann-Jensens udmeldinger var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Støjberg deltog nemlig selv på et møde i Venstres forretningsudvalg søndag, hvor sagen blev drøftet, og hvor der var stort flertal bag Jakob Ellemann-Jensens linje:

- Vi drøftede sagen (i forretningsudvalget,red.) søndag aften, og det, at Inger gik ud efter det møde og sagde, at hun var uenig og overrasket, blev den udløsende faktor, siger Elo Jensen.

Skal ikke være enige om alt, men... Formanden for Venstres kommuneforening i Roskilde Poul Fejer Christiansen, kalder det uholdbart, at formand og næstformand ikke kunne sammen. Men siger også:

- Det har aldrig været meningen, at alle skal være enige om alt. Der har været uenighed om den politiske linje, Inger Støjberg har stået for, men det indbefatter ikke, at man accepterer, at der er foregået noget, som måske er ulovligt - alt skal gå ordentligt for sig - men når det er sagt, synes jeg, det er fint, at vi har strammere og slappere på udlændingeområdet. Sådan er det, når man er et bredt parti, siger han.

Støjberg-støtte: Hun var for egenrådig Mathias Hansen, Venstres borgmesterkandidat i Odsherred Kommune, støtter Ellemanns linje.

- Det måtte komme. Det er nu, der skal gøre op med den interne fnidder. Jeg har ellers været en af Inger Støjbergs støtter, men jeg bakker aboslut op om Jacob Ellemanns linje. Der har været for megen egenrådighed og gåen imod partiets linje, det dur simpelthen ikke, hvis vi skal virke som en seriøs og samlende opposition, siger han.

V-spids: Fuld opbakning til Ellemann Lisbeth Kjærholt, som er spidskandidat i Venstre for Høje-Taastrup, kalder sagen »vanvittigt ærgerlig« for Venstre.

Hun er dog ikke i tvivl om, at partilinjen er rigtig:

- Jeg bakker fuldstændig op om Jakob Ellemann, siger Lisbeth Kjærholt.

Selve den måde, sagen i går blev håndteret på af Inger Støjberg, der lagde et opslag på facebook op om, at hun er blevet bedt om at gå af som næstformand, har Lisbeth Kjærholt ingen kommentarerer til.

- Det har jeg slet ikke lyst til at have en mening om. Vi er alle sammen mennesker med følelser, så det vil jeg ikke kommentere, siger hun.

Handler om magtmisbrug Venstres gruppeformand i Næstved byråd, Kristian Skov-Andersen, mener det var nødvendigt at Inger Støjberg trak sig som næstformand. Det handler om troværdighed og magtmisbrug, sige han.

- Regeringens håndtering af minksagen er den største skandale siden 2. Verdenskrig, mens sagen om barnebrude er en bagatel. Men begge sager handler om magtmisbrug. Det kan ikke gradbøjes. Derfor er det er en rigtig beslutning, at Inger har trukket sig som næstformand, siger han blandt andet.

Ser op til Støjberg Karina Fromberg, gruppeformand og spidskandidat i Vordingborg Kommune kalder situationen "ærgerlig", men:

- Situationen er spidset til, så det er den rigtige løsning, der er truffet.

Hun mener, at Inger Støjberg skulle have ønsket orlov eller blive bedt om at gå på orlov, men det har hun tilsyneladende ikke ønsket.

- Lige meget hvad, så er det altid bedst, hvis det er en beslutning, som man selv tager, Karina Fromberg, der kalder Inger Støjberg er »en knalddygtig politiker«.

- Hun er en, jeg ser op til, siger Karina Fromberg blandt andet i denne artikel.

Frygter udmeldinger Jørgen Egede Johannessen, formand for Venstre Faxe og medlem af hovedbestyrelsen frygter dønninger.

- Vi modtog søndag et skriv fra partiledelsen om, at undersøgelsen af grundlaget for en rigsretssag giver anledning til, at hun bør hun trække sig, og det er hun faret i flint over, men hvis Inger har rent mel i posen, så har hun jo faktisk ikke noget at frygte, og så kan vi få renset Inger. Man bliver nødt til at være ærlig, ligesom hvis man får en fartbøde, siger Jørgen Egede Johannessen og tilføjer:

- Det giver dønninger lokalt. Vi mister medlemmer på det her, også i Faxe. De melder sig ud, fordi de støtter Inger, siger han blandt andet i dette interview.

Borgmester: Ønsker helt ny type næstformand Greves venstreborgmester, Pernille Beckmann, er træt af balladen i toppen af partiet.

- Jeg synes, det er noget rod. Jeg synes de skulle til at tage sig sammen, lyder det fra Pernille Beckmann.

Hun mener, at næstformandsposten i Venstre er kilde til de problemer, som endnu engang udspiller sig i Venstretoppen. Konstellationen med en næstformand så tæt på formanden, som tilfældet har været med Kristian Jensen og Lars Løkke og nu igen med Støjberg/Ellemann er i begge tilfælde endt i ballade:

- Jeg vil foreslå at man ændrer strukturen, nu har man prøvet det to gange med en næstformand, og det går ikke. Nu må man tage konsekvensen. Vi er det eneste parti, hvor man kender næstformand. Man taler aldrig om næstformanden i de andre partier, og sådan skal det også være. Jeg vil foreslå, at man skeler til de andre store partier - at man drager nogle erfaringer af det, siger Pernille Beckmann blandt andet i denne artikel.

To næstformænd I Ringsted Kommune opfordrer lokalformand Lars Gormsen til, at der bliver kigget på Venstres organisatoriske opbygning.

- Jeg mener, at vi kan lære fra andre partier, som har to næstformænd, hvor den ene er fra Christiansborg, mens den anden er valgt blandt Venstreprofiler i kommunalt eller regionalt regi, siger Lars Gormsen.

Det forslag får opbakning fra Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten.

- Det er bestemt en løsning, som vi bør overveje. Vi kan lade os inspirere af Socialdemokratiet, som lige har valgt Køges borgmester Marie Stærke som ny næstformand, siger Venstre-borgmesteren.

Frygter for kommunalvalget Henrik Vester, formand for Venstre i Sorø, mener, Venstre har brug for intern ro nu:

- Vi har haft nogle konflikter i Venstre, som vi internt har været lidt kede af. På et tidspunkt skulle der komme et opgør, og det er så kommet nu, siger Henrik Vester.

- Vores store bekymring er, at hvis vi bliver ved med at slås indbyrdes, så har vi helt klart tabt kommunalvalget. Vi satser på ro i partiet nu, så vi kan få en god valgkamp. Vi vil gerne have valgt vores lokale kandidat. Men så længe der er uro, bliver det svært at overtale nye kandidater til at stille op og få folk til at stemme på os, siger Henrik Vester, blandt andet i denne artikel.

Burde være et stærkt makkerpar Formand for Venstres vælgerforening i Køge, Søren Møller Kristensen, kalder det for en ulykkelig situation for Venstre og for Inger Støjberg.

Men han vurderer også, at det ikke kunne være anderledes.

- Jeg havde gerne været det foruden, for makkerparret Jakob og Inger er et stærkt makkerpar. Men når vi har fastlagt den rollefordeling, at det er Jacob som formand, der udstikker den politiske linje, så kan man ikke have en næstformand, der går ud med noget helt andet. Det var den konsekvens, som Inger tog, siger Søren Møller Kristensen.

Sagen er landet, som den burde Svend Olesen, formand for Venstre i Raklev, er ikke i tvivl:

- Vi kan ikke leve med i Venstre, at en næstformand er i opposition til vores formand. Sådan skal det ikke være. Derfor støtter vi også Jakob Ellemann-Jensen - og dermed også den beslutning, der nu er truffet, siger Svend Olsen blandt andet.

Venstres formand på Stevns, Karsten Skov, er ikke tvivl om, at sagen er landet, som den burde:

- Jeg vil bare kort sige, at jeg støtter op om Jakob Ellemann-Jensen som formand og den beslutning, der er truffet, siger Karsten Skov i denne artikel.

Elo Jensen, der her hilser her på Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ved en tidligere lejlighed, mener, at Inger Støjbergs udmeldinger de seneste dage har fået bægeret til at flyde over. Foto: Kim Rasmussen.

Venstress borgmesterkandidat i Odsherred, Mathias Hansen, har været Støberg-støtte. Indtil nu. Foto: Odsherred-redaktionen.

