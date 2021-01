Rasmussen Travel vil vandre i Danmark

Sjælland: Da Danmark lukkede ned på grund af Covid-19 sidste år, gik ejeren af Rasmussen Rejser i Haslev, Hans Erik Rasmussen, og spekulerede over, hvad pokker, han nu skulle gøre. Rasmussen Rejsers speciale er rejser til Sydamerika, og dem satte coronakrisen er brat stopper for.

- Jeg har gennem årene arrangeret mange vandreferier i Sydamerika, og jeg kom så til at tænke på, om ikke jeg kan overføre det koncept til Danmark og det øvrige Skandinavien. Den danske vildmark som for eksempel oppe i Nationalpark Thy er et glimrende sted at arrangere vandreture, fortæller Hans Erik Rasmussen.