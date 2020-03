Jakob Tage Ramlyng er erklæret smittefri for COVID-19 og kan nu tage sig af at få købt ind og ordnet ting for resten af familien, for hans kone Stine og deres to sønner er stadig i hjemmekarantæne.

Rask igen: Det sværeste var at skilles fra familien

Sjælland - 06. marts 2020 kl. 10:54 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Redaktør på Tv2 News Jakob Tage Ramlyng var den første dansker, som fik at vide, at han var smittet med coronavirussen COVID-19.

Nu er han også den første dansker, som er immun overfor den smitsomme sygdom.

- Jeg er hjemme i Roskilde hos min familie igen. Jeg er ikke syg længere, og det er lægernes vurdering, at jeg er immun. Det betyder, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Men jeg passer naturligvis meget på, vasker hænder ekstra tit og så videre, for hvis min kone og vores drenge udvikler sygdommen - det gør de ikke - men hvis nu, så skal jeg ikke kunne bære smitten videre fra dem, fortæller Jakob Tage Ramlyng.

I isolation to steder Han har været adskilt fra sin hustru, Stine, og sønnerne på 9 og 13 år siden i lørdags.

- Vi fandt ud af, at deres karantæne først ville starte, når jeg var erklæret rask og ikke længere var en smittekilde, selv om vi alle har været hjemme hele tiden. Så for at gøre det forløb lidt kortere valgte jeg at flytte væk til en lånt lejlighed i København. Det var faktisk det hårdeste, selv om jeg har kunnet læse godnathistorie på facetime. Det har også været svært for min kone at stå alene med to friske og aktive drenge, som ikke kan få deres energi brændt af, siger Jakob Tage Ramlyng, som understreger, at familien har fået stor hjælp fra mange mennesker:

Hjælp fra alle - Folk har simpelthen været så flinke, naboer, forældre til drengenes klassekammerater, venner og familie. Der er så mange, der har været så gavmilde med deres tid og hjulpet os med mad og andre fornødenheder.

Familien anede intet om, at coronavirussen COVID-19 kunne blive et problem, da de tog på skiferie i Norditalien.

Dengang for et par uger siden, var sygdomsudbruddet stadig primært koncentreret omkring millionbyen Wuhan i Kina og krydstogtskibet Diamond Princess ud for Japans kyst. Men 21. februar, mens de og mange, mange andre var på vinterferie i Norditalien, kom nyheden om det første italienske dødsoffer.

Fakta Coronavirus COVID-19 er en ny smitsom luftvejssygdom. Foreløbig er 95.315 smittede på verdensplan og 3.282 er døde.

COVID-19 kan være livstruende for mennesker med astma, KOL, kræft og andre mennesker - fx ældre - med nedsat immunforsvar.

Du beskytter dig selv og ikke mindst andre mennesker ved at vaske hænder hyppigt, bruge håndsprit, hoste og nyse i ærmet.

Arbejder du i sundheds- eller ældresektor, skal du holde dig hjemme 14 dage efter hjemkomst fra risikoområder: Norditalien, Iran, Kina og Sydkorea.

Andre, der er kommet hjem fra rejse til et af risikoområderne, opfordres til at blive hjemme fra job, skole, daginstitution i 14 dage og undgå plejecentre, svømmehaller og sygehuse. Jakob Tage Ramlyng blev syg i løbet af sin første arbejdsdag onsdag den 26. februar. Stine Ramlyng havde influenza-symptomer og tog ikke på arbejde efter ferien efter råd fra den praktiserende læge. Men hverken hendes eller sønnernes test har vist COVID-19, lørdag den 14. marts er deres hjemmeisolation slut.

Mange i karantæne Jakob Tage Ramlyng har tænkt meget på de mennesker, han uforvarende kan have smittet med COVID-19. 16 af hans kolleger er i hjemmekarantæne og det er også andre mennesker, han nåede at møde i butikker i Roskilde.

- Det er så ærgerligt, at der er nogle, som har måttet i hjemmekarantæne, og det ville være helt forfærdeligt, hvis nogen blev syge. Derfor gjorde jeg mig så umage med at fortælle Styrelsen for Patientsikkerhed, hvem jeg havde mødt, siger Jakob Tage Ramlyng.

Starter på job På mandag starter han på job igen:

- Jeg glæder meget til at kunne tage fat igen, og der er jo i den grad brug for det, vi har jo stadig flere kolleger i karantæne.