Rammer 12.000: Ny telefonrådgivning blev indviet af kronprinsessen

En ny rådgivningslinje for mennesker, der for kort tid siden har været ramt af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, blev torsdag indviet af kronprinsesse Mary.

12.000 mennesker i Danmark bliver hvert år ramt af et stroke - enten blodprop eller blødning i hjernen. Følgerne for de cirka 8700. der overlever, kan være alvorlig mental og fysisk svækkelse.

- Vi ved, at en livsomvæltende begivenhed, som det at blive ramt af et stroke, oftest efterlader både de ramte og hele netværket omkring den ramte med et virvar af tanker, spørgsmål og forvirring. Det er sådan, vi tænker Strokelinjens telefonrådgivning: Her kan man ringe og få svar på spørgsmål omkring de sundhedsfaglige aspekter efter et stroke, forklarer Hjernesagens formand Tue Byskov.