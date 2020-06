Send til din ven. X Artiklen: Radius: Mia.-køb vil gavne kunder - men efterlader ét stort problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radius: Mia.-køb vil gavne kunder - men efterlader ét stort problem

Sjælland - 24. juni 2020 kl. 18:27 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lidt lavere el-regning, bedre service og grønnere strøm på den lange bane.

Det er groft sagt de gevinster, som cirka 1,4 millioner husstande og virksomheder i Østdanmark kan se frem til, når Seas-NVE overtager Ørsteds elnet-kunder og el-kunder.

Sådan lyder det fra Seas-NVE's administrerende direktør Jesper Hjulmand, der onsdag kunne glæde sig over, at konkurrencemyndighederne nu har godkendt købet, der blev offentliggjort i september sidste år.

- Alle dele af Ørsteds forretning, som var til salg, passer som fod i hose til os. Både elnettet, deres el- og gas-kunder og deres udelysforretning er også en del af vores egen kerneforretning. Købet vil give os muligheder for at effektivisere og binde hele det østdanske energinet sammen og samtidig give os en styrke, der gør, at vi kan udvikle forretningen, siger Jesper Hjulmand.

Trecifret milliongevinst

Købet til 21,3 milliarder kroner vil ifølge topdirektøren give en årlig trecifret milliongevinst, nok tættere på 100 millioner, end på en milliard, lyder det fra Hjulmand. Men det er dog en gevinst, som både Seas-NVE's andelshavere og de nye kunder fra Ørsteds elnet-selskab Radius, vil komme til at mærke:

- De synergier og effektiviseringer, vi opnår, giver vi tilbage til ejere og kunder. Det kan være i form af lavere nettariffer. Det kan også være i form af investeringer i grønnere strøm, elbil-opladere eller energirådgivning og energiløsninger til den enkelte kunde, siger han.

Energiløsnignerne kan eksempelvis være en videreudvikling af Seas-NVE's energispare-app Watts, som netop er blevet opgraderet, så den kan »tale« sammen med intelligente vaske- og opvaske-maskiner og få dem til at starte op, når strømmen er grønnest.

Ifølge Jesper Hjulmand vil Seas-NVE også kunne sænke den såkaldte nettarif, som udgør omkring en femtedel af din el-regning, med op til 10 procent. Altså småpenge for den enkelte forbruger.

Så er der nok mere at glæde sig over, hvis man som forbruger er optaget af den grønne omstilling.

Når det gælder grønne investeringer ejer Seas-NVE allerede i dag en havvindmøllepark, solcelleanlæg og oplader-infrastruktur til elbiler. Senest har man sammen med to pensionskasser meldt ud, at man er klar til at opføre den ene af Damarks kommende energiøer.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at vi bliver en del af den slags projekter. Det samme gælder infrastrukturen omkring opladning af elbiler, hvor vi gerne vil opføre endnu flere ladestandere, siger Jesper Hjulmand.

Køb giver ét stort problem

Købet af Radius og Ørsteds øvrige danske forretning har dog ikke været uden problemer.

For bare to uger siden måtte Seas-NVE videresælge Ørsteds 107.000 naturgas-kunder, som var en del af handlen, til OK.

Konkurrencemyndighederne frygtede simpelthen, at Seas-NVE, der i forvejen ejer HMN Naturgas med 215.000 gaskunder, ville komme til at totaldominere gasmarkedet. Af frygt for, at hele handlen gik i vasken, valgte Seas-NVE at sælge, før de blev tvunget til det.

- Vi havde gerne beholdt naturgassen. Men vi valgte at være proaktive og sælge, før vi blev tvunget til det, siger Jesper Hjulmand.

Nu, hvor købet er gået igennem, står Seas-NVE dog tilbage med et stort problem, der skal løses.

Seas-NVE er ejet af 390.000 andelshavere.

Ørsteds elnet-selskab Radius har 1,045 millioner elnet-kunder, som alle forventer også bliver andelshavere.

Gør de det, tipper kundemagten i Seas-NVE fra kernelandet på Vest- og Syd-sjælland, Lolland og Falster til Østsjælland og hele hovedstadsområdet. Gør man omvendt noget, der sikrer, at magten forbliver hos Seas-NVE's gamle andelshavere, går det imod hele andelstanken om alle andelshavere er ligestillede.

Seas-NVE's bestyrelsesformand Jens Stenbæk har tidligere kaldt det dilemma for en gordisk knude. Og ifølge Jesper Hjulmand er der heller ikke i skrivende stund fundet en løsning:

- Det er ikke tænkeligt, at Radius' kunder kan blive andelshavere fra første dag, vi har fået nøglerne. Den model skal vores ejere, andelshaverne og repræsentantskabet havde fundet. Men målet er selvfølgelig, at vi finder en model, der på en eller anden måde gør Radius kunder til en del af andelsfællesskabet, siger han.