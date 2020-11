Radikale har genvalgt spidskandidaten

- Det varmer virkelig, at jeg har fået fuldtonet opbakning fra baglandet, siger Anne Møller Ronex.

- Det er meget givende at være blevet en duet, vi er gode til at arbejde sammen, og Lars er en garvet kommunalpolitiker, så han er god til at sætte andre vinkler på arbejdet i regionen, siger Anne Møller Ronex.