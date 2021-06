Region Sjælland Råstofplan 2020 blev - trods navnet - vedtaget i foråret 2021. Planen fortsætter, selv om der lige nu er syv klager over planen liggende hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Råstofplan kører videre videre trods klagesager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Råstofplan kører videre videre trods klagesager

Sjælland - 16. juni 2021 kl. 13:59 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der graves efter grus rundt om i Region Sjællands grusgrave som aldrig før. Og skovlen er på vej ned i jorden i endnu flere grusgrave, efter ny råstofplan blev vedtaget tidligere i foråret.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstret over udsigten til en potentiel grusgrav i baghaven eller en udvidelse af den, der allerede ligger der.

To lokalpolitikere fra Venstre i Roskilde Kommune har således sendt klager over manglende VVM-undersøgelser (Vurdering af virkning på miljøet) i råstofplanen. Nærmere konkret i to såkaldte interesseområder, hvor der potentielt kan blive grusgrave på sigt, samt i to konkrete graveområder.

Og det er ikke i tråd med loven, mener de to politikere, der til DAGBLADET Roskilde og Sn.dk udtrykker håb om, at deres klager kan vælte regionens råstofplan.

Region: Tolker reglerne anderledes I Region Sjælland, der står bag planen, mener man, at man har overholdt reglerne.

- Vi mener, at der er brug for en overordnet miljøvurdering, når der er tale om et interesseområde. Hvis så området bliver til graveområde så laver vi en mere detaljeret miljøvurdering, siger Pia Buch-Madsen, funktionschef for råstofområdet i Region Sjælland til SN.dk. - Vi tolker reglerne sådan, at der først er brug for en mere detaljeret miljøvurdering, måske en egentlig miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-undersøgelse,red.), hvis området bliver rent faktisk kommer i spil til at få en gravetilladelse, tilføjer hun.

I Region Sjælland har man alt i alt modtaget syv klager, der nu ligger hos Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med regionens svar på klagerne. Sagsbehandlingstiden kan tage mange måneder. Nævnet har 6-8 måneder til at behandle sagen fra det øjeblik, den er »fuldt oplyst«, som det hedder i jurasprog.

Imens fortsætter arbejdet med råstofplanen, fortæller Pia Buch-Madsen.

- Råstofplanen vurderes eller justeres hvert fjerde år. Men den er også en meget langsigtet plan, der som minimum rækker 12 år ud i fremtiden. Det sker for at lave op til reglerne om forsyningssikkerhed. Råstofplanen er politisk godkendt og besluttet af regionsrådet, og den kører videre, indtil en ny bliver vedtaget, eller elementer i den måtte blive bortdømt, siger hun.

Klage forsinkede plan i Hovedstaden En klage, der minder om dem fra Roskilde, har tidligere afsporet en råstofplan i Region Hovedstaden, der blev forsinket og delvist slået tilbage til start.

Det samme kan i yderste konsekvens være tilfældet i Region Sjælland.

Men får klagerne medhold fører det ofte til, at man så at sige retter ind der, hvor klagerne får medhold, og fortsætter, fortæller Pia Buch-Madsen.

- Vi vurderer det altid meget nøje og afhængig af problemets størrelse og omfang rettes planen til. Når det sker, så er det altid et stort arbejde og betyder altid, at planen skal blandt andet skal igennem nye høringer og ny godkendelse i regionsrådet, siger hun.

Klager i Næstved og Faxe De øvrige klager over regionens råstofplan består af to klager fra naboer ved Myrup graveområde i Næstved Kommune samt en klage fra naboerne ved et gaveområde i Bjerrede i Faxe Kommune.

De sidste to klager over planen kommer fra grusgravudvinderen Nymølle Industries.