RV21: Sjællændere kan godt lide bus og tog - men bruger dem ikke

Den kollektive trafik lider under, at bare 12 procent af borgerne i Region Sjælland, føler, at den dækker deres transportbehov. Men hvordan får man flere til at rejse med den kollektive trafik til gavn for klima og trængslen på vejene? Villedet her er taget ved en tidlgiere lejlighed. Foto: Anders Petri.

Sjælland - 23. september 2021 kl. 11:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Omkring 40 procent af borgerne i Region Sjælland er tilfredse med de tog- og bus-tilbud, de har i deres lokalområde. Og bare 12 procent oplever, at den kollektive trafik dækker deres transportbehov.

Det viser en nylig undersøgelse blandt lidt over 2000 danskere fra Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk, som også viser, at tilfredsheden med den kollektive trafik er lavere i Region Sjælland, end gennemsnittet for resten af landet.

Undersøgelsen viser dog også, at flere - især unge - ville benytte den kollektive trafik, hvis den i højere grad matchede deres behov og priserne blev sat ned. Og det er et relevant spørgsmål i en tid, hvor veje og motorveje sander til i køer og trængsel, lyder det fra fra Forbrugerrådet Tænk, der inviterer til valgdebat mellem ni kandidater til regionsråds- og kommunalvalget i Region Sjælland.

Debatmøde om kollektiv trafik: hvem, hvad, hvor? Tirsdag den 28. september afholder Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk valgdebat om den kollektive transports fremtid - herunder hvordan den kan udvikles og gentænkes.

Arrangementet foregår på på Roskilde Universitet (RUC) kl 19-21. Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding.

Moderator: Journalist Rie Helmer.

Debat-deltagere er alle kandidater til regionsråds- og kommunalvalget i Region Sjælland:

Allan Tirsgaard (K), Niels Møller (EL), Mette Valentin Pedersen og Joan Kragh (begge SF), Finn Andersen (KD), Anne Møller Ronex (RV), Knud Damsgaard (LA) og Evan Lynnerup Olesen (V) og Peter Kjær Hansen (Å).

Kommuner og regioner styrer kollektiv trafik For selv om vi ofte hører om forsinkelser hos DSB, træffes mange af de beslutninger, der har størst indflydelse på de rejsendes oplevelse af den kollektive trafik, ude i kommunerne og i regionerne, der har ansvaret for de fleste busruter og alle landets lokalbaner, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk:

- Der er brug for en væsentlig indsats i den kollektive trafik for at få passagererne tilbage til det antal, der var før corona. Men det stopper ikke der. Der er brug for yderligere tiltag, der kan bidrage til at øge passagerantallet endnu mere - til gavn for både klimaet og sammenhængskraften i vores samfund, lyder det fra Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk. - Ønsket med vores undersøgelse har været at bidrage med viden til de beslutninger, dilemmaer og prioriteringer, som trafikselskaber, myndigheder og politikere står med på lokalt og regionalt niveau, siger Anja Phillip om baggrunden for tirsdagens debatmøde.

Hvad vil politikerne? En af dem, der er spændt på at høre debatten på tirsdag, er Louise Juhler Jensen, forperson for et relativt nyoprettet passagerråd i Region Sjælland, som Passagerpulsen står bag.

Hun pendler til daglig mellem hjemmet i Borup og arbejde i København. Og selv om hun kun har pendlet lidt over et års tid har hun på egen krop oplevet, hvor vigtigt det er, om tog og bus går til tiden - og hvor mange afgange der er - når hverdagen skal hænge sammen.

- For en børnefamilie, der skal have hverdagen til at hænge sammen, er det utrolig vigtigt, at den kollektive trafik fungerer, og at bus og tog spiller sammen. Især i de lidt tyndere befolkede områder, siger hun.

Louise Juhler Jensen håber, at tirsdagens debatmøde vil vise, hvad de enkelte kandidater vil med den kollektive trafik.

- Som pendler håber jeg at få noget gennemsigtighed fra vores lokale og regionale politikere omkring, hvilken udvikling de ser for den kollektive trafik i vores region. - Så er jeg også spændt på at høre, om kandidaterne fokuserer på, om der kommer mange togafgange til få stationer eller om man vil gå efter, at togene også stopper ved de små stationer. Realistisk set er man nødt til at vælge mellem det ene eller det andet, siger hun.

