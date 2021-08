Stemmerne gøres op efter seneste kommunal- og regionsrådsvalg i 2017. Stort set samtlige partier, der forventes at opnå plads eller kan gøre sig håb om det til regionsrådsvalget, har nu indgået valgforbund for at undgå stemmespild. Foto: Jørgen C. Jørgensen

RV21: Blå og røde partier indgår alliancer til valget - få overblikket her

Sjælland - 25. august 2021 kl. 09:21 Af Martin Olsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mindre end tre måneder før kommunal- og regionsrådsvalget til november er stort set alle alliancer ved at være på plads til regionsrådsvalget i Region Sjælland.

I hvert fald har samtlige partier, der er valgt eller har været det til regionsrådet, på plads med tekniske valgforbund, der skal mindske stemmespild og sikre partierne i forbundet så mange pladser som muligt i det kommende regionsråd.

Fire blå i alliance Det største valgforbund består af de fire borgerlige partier: Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Selv om forbundet er teknisk, er det ifølge Venstres spidskandidat Jacob Jensen også et politisk signal om, at de fire partier vil stå sammen på og efter valgnatten.

- I princippet handler det om at mindske stemmespild og om, at borgeren kan være sikker på, at den stemme, man afgiver, havner i vores blok. Men når man laver et valgforbund, så indikerer det selvfølgelig også, at man har et politisk samarbejde, der begynder på valgaftenen med en konstituering, siger Jacob Jensen.

Brød alliance i 2017 I 2017 var Venstre og Dansk Folkeparti i valgforbund.

Men på valgnatten endte DF med at pege på socialdemokraten Heino Knudsen. Det scenarie forventer Jacob Jensen ikke gentager sig.

Her er de indgående forbund - indtil nu Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige

De Radikale, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Lokallisten Lolland.

Socialdemokratiet, Guldborgsundlisten og Din Stemme.

SF, Enhedslisten og Alternativet.

Jacob Jensen peger på, at de fire partier da også har givet håndslag på, at de blandt andet vil arbejde sammen om bedre lægedækning og flere kræftpatienter i behandling til tiden.

- Når alt det er sagt, så vil vi også gerne invitere til et endnu bredere samarbejde efter valget, siger Jacob Jensen.

R og LA sammen Også De Radikale og Liberal Alliance er ifølge Jacob Jensen blevet inviteret med i forbundet. Men det har de afvist.

De to partier har i stedet indgået valgforbund med Kristendemokraterne og Lokallisten Lolland. Det var de også i 2017, hvor man tilmed havde lokallisterne Guldborgsundlisten og Din Stemme fra Lolland med. De to lokallister opnåede ikke valg, men fik dog så mange stemmer, som gik til de Radikale, at partiet gik fra én til to mandater.

Begge lokallister har dog denne gang valgt at at indgå i et valgforbund med Socialdemokratiet.

- Det er vi da ærgerlige over. For selv om vi kun er et teknisk valgforbund, så har vi også haft god politisk overenstemmelse mellem os, siger De Radikales spidskandidat Anne Møller Ronex.

Små partier i alliance med S Både Guldborgsundlisten og Din Stemme har over for Lolland-Falsters Folketidende peget på, at valgforbundet med S handler om at sikre Heino Knudsen fire år til på posten som regionsrådsformand. Hvis de altså ikke selv opnår valg.

Det glæder ikke overraskende Heino Knudsen.

- Nogle gange har små partier ikke lyst til at være sammen med store partier som os, fordi matematikken bagved valgforbundene tilgodeser de store mere end de mindre. Men de to partier har tilkendegivet, at de gerne vil støtte, at jeg fortsætter som formand. Derfor har det været nærliggende, at jeg inviterer dem med i et forbund. Og det glæder mig meget, at de har sagt ja til det, siger Heino Knudsen, der i øvrigt er fra Lolland.

Røde og grønne sammen igen Til venstre i det politiske spektrum i regionsrådet har SF og Enhedslisten indgået et teknisk valgforbund med Alternativet, ligesom man gjorde ved valget i 2017.

- Valgforbundet er ikke en politisk binding imellem os, men et klart udtryk for en fælles kamp omkring miljø, klima, økologi, velfærd og mangfoldighed. Vi har et ønske om, at de værdier styrkes i vores region og regionsråd, og det er baggrunden for, at SF har indgået valgforbund med Enhedslisten og Alternativet, siger Tina Boel (SF).