RUC-studerende: Udflytning? Vi ligger allerede på en mark

Sjælland - 03. juni 2021 kl. 16:17 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- Det er fuldstændig sort, at RUC skal udflytte 10 procent af vores studiepladser. Det giver slet ingen mening.

Sådan lyder det fra Sif Stokholm, forperson for De studerendes råd på Roskilde Universitet (RUC) og som til daglig studerer dansk og filosofi på universitetet.

Den 23årige bachelorstuderende, der bor i Albertslund med sin kæreste, er fuldt ud enig i RUC-rektor Hanne Leth Andersens kritik af regeringens udmelding om, at universiteterne gradvist skal reducere antallet af studiepladser med 10 procent til fordel for flere studiepladser uden for de store byer.

Dels fordi regeringen igen og igen har talt om udflytning fra universiteterne i de store byer. Dels fordi Roskilde Universitet er et lille universitet, hvorfor det ikke giver mening at flytte cirka 180 årlige studiepladser til en anden by på Sjælland.

- Regeringens udgangspunkt var og er, at man vil flytte studiepladser ud fra de store byer. Men det giver i min optik ikke mening, at man vil tage et lille universitet som RUC, der allerede ligger på en mark uden for Roskilde, og vil flytte det ud, siger Sif Stokholm.

Hun understreger, at der kan være rigtig gode argumenter for at placere universitetsuddannelser uden for de store byer.

- Jeg synes, det er en god idé, at man vil sikre, at der er adgang til universitetsuddannelser rundt om i hele landet. Jeg tror bestemt også, det kan lade sig gøre. Men skal det lykkes, så kræver det, at økonomien følger med, så man kan etablere forskningsmiljøer og attraktive studiemiljøer. Der mangler økonomi i regeringens udspil. Og så savner jeg, at man etablerer nye uddannelser uden for de store byer i stedet for udflytte. For udflytningen vil forringe de eksisterende studie- og forskningsmiljøer, og det har vi ikke brug for, siger Sif Stokholm.

Roskilde Universitet har i mange år været kendt og berygtet for, at langt de fleste studerende boede i København, både under og efter studiet. Et faktum, som også uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) slår på i en artikel andetsteds på siden.

- Men det vi ser nu er, at der er flere studerende, der flytter til Trekroner, og vi ser også, at flere unge fra Vestsjælland begynder at søge ind på RUC. Det skyldes, at man har fået et bedre og mere attraktivt studiemiljø både på og omkring RUC's campus.

- Skærer man antallet af studiepladser, så bliver universitetet endnu mindre. Og jeg kan godt være bekymret for, om man kan skabe attraktive forskningsmiljøer og studiemiljøer det sted, hvor man vil udflytte studiepladserne til, siger hun.

