Roskilde Unviersitet optager cirka 1800 nye studerende hvert år. Regeringen ønsker at universiteterne som udgangspunkt skal have 10 procent færre studieplader. Det er ulogisk for RUC, mener rektor Hanne Leth Andersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

RUC skal »udflytte« studiepladser til Sjælland

Sjælland - 03. juni 2021 kl. 13:42 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det er ikke kun universiteterne i de fire store byer, der skal aflevere 10 procent af deres studiepladser til uddannelser uden for de store byer. Ønsket om en bedre fordeling mellem de store byer og provinsen gælder nemlig også Roskilde Universitet (RUC).

Det vækker kritik fra RUC's rektor Hanne Leth Andersen, der først lørdag blev orienteret om, at udflytningen, der blev præsenteret af regeringen torsdag, også gælder universitet i Roskilde.

- Det er ikke logisk, at vi skal aflevere 10 procent af vores uddannelsespladser. Dels fordi vi er det eneste universitet i Region Sjælland, som er den region, hvor færrest søger ind på universitet. Dels er vi et lille universitet. Hvis vi skal udflytte 10 procent af vores nye studerende, vil vi skulle udflytte 160-180 studiepladser. Det bliver svært at omsætte til noget bæredygtigt i praksis, siger hun.

Hanne Leth Andersen frygter, at udflytningen af så relativt få studerende vil give de studerende et isoleret studiemiljø, uden nærhed til forskermiljøer og andre studier, som er meget væsentligt for RUC, hvor tværfaglighed mellem de forskellige studieretninger udgør universitets DNA.

Hanne Leth Andersen peger på, at RUC i de senere år har igangsat samarbejdsaftaler med fire af regionens kommuner og har en femte aftale undervejs. Samtidig har man øget mulighederne for praktik under studiet ude i de sjællandske kommuner og erhvervsliv, ligesom man arbejder på at gøre det nemmere for studerende, der bor eller ønsker at bo i eksempelvis Næstved eller Nykøbing F. at følge studierne online hjemmefra et par dage om ugen.

- Så vi ønsker ligesom regeringen en stærk forandring i Region Sjælland. Det gør vi. Men det her er ikke den rigtige vej at gå. Det mener jeg tværtimod spænder ben for vores udvikling, siger hun.