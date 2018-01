Rektor Hanne Leth Andersen ser frem til at stå i spidsen for udviklingsarbejdet med at skulle samle viden om virtuel læring og teknologier i undervisningen for danske universiteter. Foto: Kim Rasmussen.

RUC scorer 20 mio. til udviklingsprojekt

Sjælland - 04. januar 2018 kl. 15:05 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Universitet skal stå i spidsen for et udviklingsarbejde med at samle al viden i Danmark om brug af virtuel læring lige fra folkeskolen til ph.d.-niveau på universiteterne. Opgaven er givet af Uddannelses- og forskningsministeriet, der har doneret 20 millioner kroner i særligt tilskud til projektet, der løber i 2018 og 2019. Det skriver DAGBLADET.

- Det kan blive et meget ambitiøst projekt, som vi er rigtigt glade for at skulle sætte os i spidsen for. Der er behov for at indsamle noget af al den viden, der er om virtuel læring i Danmark, siger Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.

Ud over de 20 millioner er Hanne Leth Andersens ambition, at RUC selv skal bidrage med flere midler til arbejdet ligesom universitetet vil søge bidrag fra forskellige fonde.

- Vi ser det her som et udviklingsarbejde, som skal skabe overblik. Der foregår rigtig meget. Det er vigtigt at dele den viden, ildsjælene går rundt med på skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Samtidig er det også vigtigt at få belyst, hvad der rent faktisk ender i læring, og hvad der bare er leg eller sjovt, men som ikke har nogen læringseffekt, siger hun.

Nye teknologier som virtuel reality og andre virtuelle værktøjer er hastigt på vej frem inden for undervisningsområdet:

Virtuel reality kan eksempelvis give skolebørn mulighed for at opleve et vikinge-slag på nærmeste hold, eller give studerende mulighed for at deltage i lukkede top-møder på højeste politiske plan eller udføre laboratorieforsøg, der elles ville være for dyrt eller farligt.