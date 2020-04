Fatima AlZahra'a Alatraktchi er 30 år og bor i Greve. Hun er forsker på Roskilde Universitet og ejer af virksomheden Prediagnose. I 2018 vandt hun prisen for året ph.d. på DTU. I 2019 var hun at finde på erhvervsmagasinet Forbes' liste »30 under 30 Europa«, som anerkender de 30 mest indflydelsesrige unge i Europa.

RUC forsker i hurtig corona-test

Innovationsfonden har bevilget 1,5 millioner kroner til et projekt, der skal udvikle et værktøj, som kan diagnosticere coronavirus hurtigt. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Sygehus Lillebælt, og det er ledet af adjunkt Fatima AlZahra'a Alatraktchi fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

- Hurtigtesten vil kunne bruges til at tage beslutninger på stedet og endda hjemme hos patienten selv. Selvsagt betyder det, at man hurtigt kan bestemme, hvem der skal isoleres, eller om personer kan vende tilbage til arbejde, og det kan også bruges til at bekræfte, om en patient er fri for virus inden udskrivelse fra hospital eller karantæne. Sagt med andre ord håber vi, at vi kan bestemme, hvor patienten er i sygdomsforløbet. Lige nu arbejder vi på højtryk for at nå at stå klar med en valideret test, inden en eventuel ny bølge rammer til efteråret, udtaler Fatima AlZahra'a Alatraktchi i en pressemeddelelse.