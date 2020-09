Kathrine Olldag har kørt rundt i en rød Tesla Model 3 siden december sidste år. Og selv om den har været dyr, har den radikale politiker efterfølgende sparet ganske mange tusinde kroner hver måned i drift, fortæller hun. Foto: Tomas Revsbech

R-politiker udskiftede Fiat 500 med Tesla: Ved godt, det er mange penge for en bil

Sjælland - 24. september 2020 kl. 13:25 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 0 til 100 km/t på 4,5 sekunder og en købspris på mellem 400.000 og 500.000 kroner.

De Radikales skatteordfører og elbil-entusiast Kathrine Olldag vil gerne have langt flere danskere over i en elbil, og for at foran som et godt eksempel købte hun i december sidste år en Tesla.

Kathrine Olldag er godt med på, at det er de færreste, der har råd til en elbil med en startpris på 375.000 for den mest skrabede udgave.

Især med tanke på, at den mest solgte bil herhjemme de senere år er en Peugeot 208, der normalt koster under 150.000 fra ny. Og noget mindre på brugtbilsmarkedet.

- Jeg er godt klar over, at mine naboer ikke har råd til en Tesla. Og der vil også være mange ude på Sjælland, der synes, det er mange penge at bruge på en bil, siger hun.

Billigere at holde kørende end en Fiat 500 Ifølge Olldag skal man dog passe på med at stirre sig blind på købsprisen.

Elbiler er nemlig billigere at holde kørende en benzin og dieselbiler. Og det bør man tage med i sit regnestykke, når man står hos bilforhandlere og skal vælge mellem en bil, der kører på el eller benzin og diesel, mener hun.

- Jeg pendler hver dag fra Præstø til København. Derudover kører jeg mange ture til Holbæk, Ringsted og Sorø, hvor jeg er opstillet, ligesom jeg har familie i Jylland, jeg skal besøge. Før havde jeg en gul Fiat 500, som det kostede mig cirka 25.000 kroner i benzin om året. Nu har har jeg et abonnement, hvor jeg betaler 9000 kroner for at lade min elbil ubegrænset op. Det er værd at tage med i regnestykket, siger hun,

Selv om den Radikale skatteordfører er ret glad for sin bil, overvejer hun dog alligevel at udskifte den med en billigere elbil. Eksempelvis en Renault Zoe, der er en lille mellemklassebil.

- Jeg er æstetiker og synes, det er ret fedt at drøne rundt i min røde Tesla. Men jeg må også indrømme, at jeg nok har bedre ting, at bruge mine penge på, siger Kathrine Olldag og griner.

