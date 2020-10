R-politiker om Østergaards Exit: Problemet var ikke hånden - det var løgnen

- Hun har været loyal over for den aftale, hun havde med Lotte Rod, som kom til hende i fortrolighed. Det var aldrig Lottes intention at sagen skulle have den konsekvens, den har fået. Hun (Lotte Rod, red.) var interesseret i at komme sexistisk kultur i politik til livs, siger Kathrine Olldag, der er valgt i Sjællands Storkreds.

Men Morten Østergaards håndtering af sagen gjorde det umuligt for ham at fortsætte som politisk leder.

- Problemet er, at han har løjet i pressen og løjet i gruppen. Men det er en utroligt svær sag. Ingen af os vågnede i går morges (onsdag, red.) og tænkte, at vi inden aften ville have valgt en nu politisk leder. Vi har været utroligt glade for Morten, som er en meget dygtig politiker, der heldigvis slet ikke er færdig med at skabe radikale resultater, siger Kathrine Olldag, der understreger, at partiet nok skal klare skærene.