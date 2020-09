Pukkel af udskudte aftaler og operationer svinder ind

Målet er at få fjernet hele puklen inden nytår, men regionsrådsformand Heino Knudsen (S) advarer om, at stærk smittestigning - en bølge 2 - kan betyde, at sygehusene igen er nødt til at prioritere Covid-19-indlagte.

- Det ser rigtig fornuftigt ud med at få indhentet det tabte fra foråret, så vores patienter kan komme til så hurtigt til som muligt. Men det er klart, at vi er meget afhængige af udviklingen med corona og en eventuel bølge to. Hvis vi bliver nødt til at gå ned i aktivitet igen for at behandle patienter for corona og sænke risikoen for smitte, kan vi stå i en helt anden situation i løbet af efteråret, udtaler Heino Knudsen(S), regionsrådsformand i Region Sjælland i en pressemeddelelse.