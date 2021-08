Veterancentret i Ringsted har cirka 8000 veteransamtaler om året, hvoraf cirka 800 henvises videre til psykolog, fortæller Anne Seehausen Hansen, chef for Militærpsykologisk Afdeling på centret. Foto: Sebastian Søbye/Veterancentret.

Psykolog til veteraner: Hold øje med hinanden - og jer selv

Sjælland - 16. august 2021 kl. 16:17 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: De seneste dages kollaps i Afghanistan og Talibans tilbagevenden til magten efter 20 års vestlig tilstedeværelse vil i den grad udfordre nogle danske veteraners billede af at det har nyttet, at de har sat eget liv og helbred på spil. Og måske endda kommet hjem med ar på krop og sjæl.

Sådan lyder det fra Anne Seehausen Hansen, chef for Militærpsykologisk Afdeling hos Veterancenteret i Ringsted.

- For nogle tidligere udsendte vil de her sidste dages begivenheder reaktivere følelser og minder fra deres udsendelser. Det kan være tristhed, vrede og angst. For andre vil der opstå et behov for at finde en ny mening med det at have været af sted, siger Anne Seehausen Hansen.

Fælles for mange tidligere udsendte danske soldater er der en stolthed over at have tjent Danmark og Danmarks sikkerhed i en større sags tjeneste. Men også, at man har bidraget til at opbygge noget, der hvor man har været udsendt til. I tilfældet Afghanistan eksempelvis i form af øget sikkerhed for lokalbefolkningen og opbygning af pigeskoler.

Det billede er i sagens natur blevet udfordret de sidste dage.

Men det har indtil videre ikke resulteret i flere henvendelser til veterancenteret end normalt, fortæller Anne Seehausen Hansen. Hun forventer heller ingen »tsunami« af henvendelser, trods de seneste dages begivenheder.

- Det her vil selvfølgelig fylde noget for mange veteraner. Men det betyder ikke, at der er flere, der får brug for professionel hjælp til at håndtere det, siger Anne Seehausen Hansen, der fortæller at 10 procent af de udsendte soldater kommer hjem med belastningsreaktioner såsom PTSD og depressioner.

- Mange af os kan have behov for at gruble over nogle ting, enten med sig selv eller ens nærmeste, som derefter falder lige så stille på plads. Det er kan også være tilfældet her. Det behøver ikke nødvendigvis være noget, der kræver en psykolog. Det vigtigste er, at veteranerne holder øje med sig selv og deres kammerater. Og så er vi klar, hvis behovet skal opstå, siger chefen for Militærpsykologisk Afdeling hos Veterancenteret i Ringsted.

Veterancentret har cirka 8000 samtaler med veteraner om året, hvoraf cirka 800 ender i visitation til psykolog.