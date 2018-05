Tina Boel (SF) er formand for både regionens psykiatriudvalg og styregruppen for Sundhedsplatformen. Foto: Kim Rasmussen.

Psykiatrien kan få færre fyringer

- Vi har bedt om at få forretningsudvalget til at se på en udgift på 15 millioner kroner i Psykiatrien Vest, og desuden undrer det os meget, at

Psykiatriledelsen har oplyst, at man vil være nødt til at spare på årets budget for at finde 1,8 millioner kroner til videreudvikling af den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen, siger Tina Boel, der pointerer, at regionsrådet har afsat i alt 110 millioner kroner til implementering af Sundhedsplatformen.