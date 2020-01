Psykiatrien har brug for alt andet end bander

Regionsrådsformand Heino Knudsen er fast besluttet på, at bandemedlemmer ikke skal kunne udredes for mulig psykisk sygdom i psykiatrien. Og han benyttede også lejligheden til at slå et slag for, at Region Hovedstaden ikke får lokket psykiatere til at forlade Sjælland.

Sjælland - 17. januar 2020 kl. 19:15 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Justitsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Region Sjælland arbejder på et oplæg til at forebygge en gentagelsen af situationer som den dramatiske fangeflugt fra Psykiatrisygehuset i Slagelse.

Det fortalte sundhedsministeren fredag, da han blandt andet havde besøgt afsnit SL10, hvor personalet 19. november blev holdt op med to pistoler, indsmuglet i en kageæske af medgerningsmænd, der hjalp den 24-årige bandeleder Hemin Dilshad Saleh med at flygte.

- Medarbejderne er selvfølgelig stadig meget berørte. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forebygge langt bedre. Spørgsmålet er, om bandemedlemmer skal udredes i psykiatrien, sagde Magnus Heunicke (S).

Han pointerede, at der er sket en kraftig vækst i antallet af rocker- og bandemedlemmer, som skal undersøges for, om de er egnet til straf.

- Hvis de får en psykiatrisk diagnose, så skal de selvfølgelig behandles i psykiatrien. Men bandemedlemmer skal nok udredes et andet sted, for en del prøver bare at slippe uden om at sidde i arresten og er meget dygtige til at sige de rigtige ord. Når de kommer ind i psykiatrien, er de gode til at manipulere og dominere de øvrige patienter. Det er fuldkommen uacceptabelt, at de andre patienter og personalet skal udsætte for det, siger Magnus Heunicke.

Brug for løft Andre mennesker med tegn på psykiske lidelser, der har begået kriminalitet, venter omvendt ofte længe på at få plads en retspsykiatrisk afdeling.

Senest er en 24-årig psykisk syg mand, som Retten i Holbæk bad om at få surrogatfængslet 20. december, først i denne uge kommet ud af arresten og i psykiatrisk behandling.

- Det skal vi gøre noget ved, derfor vil vi gerne have flere retspsykiatriske pladser, siger Magnus Heunicke.

De 600 ekstra millioner kroner om året, som finansloven afsætter til at løfte psykiatrien, skal også gå til den almene psykiatri.

- Det er helt sikkert, at der er stort pres på sengene, og folk bliver hurtigt udskrevet. Det er også med til at påvirke, at der sker flere ildspåsættelser og trusler, siger ministeren.

Men på Psykiatrisygehuset er problemet ikke for få senge.

- Her er det personalet, især lægerne som der ikke er nok af, pointerer Magnus Heunicke, som understreger, at han har mødte meget engagerede og dygtige ansatte under besøget i Slagelse:

- Vi skal ikke tale psykiatrien ned. Her er masser af spændende arbejdsopgaver og meget gode rammer.

Sjællandsk problem Hans partifælle, regionsrådsformand Heino Knudsen, har et klart budskab til sundhedsministeren.

- Vi har cirka 40 procent vakante psykiatriske lægestillinger, så jeg er superglad for, at psykiatrien endelig får et løft for den har været underprioriteret alt for længe. Men vores udfordring er, at når alle regioner får penge, så får Region Hovedstaden også flere penge til at rekruttere. Derfor kan vi risikere, at de tager nogle af vores læger. Vi har en særlig udfordring i Region Sjælland, som man bliver nødt til at se på. Vi skal alle steder i Danmark have et arbejdsmiljø, der ikke er for presset. Vi skal kunne behandle patienterne i hele landet. Det kræver, at der er både sygeplejefaglige og lægefaglige ressourcer tilstede, siger Heino Knudsen.

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet havde for en uge siden det første møde, der skal skabe overblik over, de fem regioners forskelle behov og udfordringer i psykiatrien.

- Nu skal vi indhøste viden, om hvad der skal til for at barbere ventelisterne ned. Så er vi godt på vej mod den kommende 10 års plan for psykiatrien, siger Magnus Heunicke.