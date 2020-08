Bedre samarbejde mellem regionens psykiatrisygehuse og bosteder og den kommunale indsats for psykisk syge er et af målene med de mange ekstra millioner. Foto: Carsten Lysdal

Psykiatrien får et løft

Sjælland - 25. august 2020 kl. 11:02 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere senge. Adskillelse af psykisk syge kriminelle fra andre indlagte psykisk syge. Forbedret tidlig indsats. Øget samarbejde mellem kommuner og region. Det er i korte træk Region Sjællands plan med et stort økonomisk løft af psykiatrien.

Regeringen og støttepartierne har aftalt at styrke psykiatrien over de næste 10 år, og i maj blev regeringen og Danske Regioner enige om at fordele 600 millioner kroner.

92,2 millioner kroner er på vej til Region Sjælland.

De skal blandt andet bruges til styrke samarbejdet mellem regionens psykiatri og kommunerne (den såkaldte Stepped Care-indsats).

Fakta 27,1 mio. kr. til voksenpsykiatri bliver bl.a. brugt på at omdanne distriktspsykiatri til F-ACT team (fleksibel, udgående og opsøgende ambulant behandling)

7,3 mio. kr. styrker OPUS-indsats for 18-35 årige med debuterende psykose og udvider indsats med tidlig opsporing og behandling af psykose hos børn og unge.

11,3 mio. kr. til børne- og ungdomspsykiatri: Bakkehuset i Roskilde bliver permanent.

8,7 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

24,2 mio. kr. til retspsykiatri - nyt sengeafsnit i Slagelse fra 2024, mere ambulant psykiatri og udvidelse af den landsdækkende Sikringsafdelingen. Desuden skal der blandt andet oprettes et nyt sengeafsnit i retspsykiatrien i Slagelse, ligesom Sikringsafdelingen også skal udvides.

- Det vil betyde, at vi ikke længere blander patienterne (både psykisk syge, der har begået kriminalitet og andre, red.) på de almene afdelinger. Det vil give langt bedre behandling, sagde Nicolai Nicolaisen (S).

Brugere og pårørende har været med Næstformand i psykiatriudvalget Enhedslistens Anna Bondo Nielsen pointerede, at udvalget har haft drøftelser med pårørende, brugere og ansatte.

- Vi skal systematisere den tidligere indsats, samarbejde tættere med kommunerne og udvide samarbejdet med bostederne. Vi skal gøre mere for at fastholde personale, og vi have mere personale i sengeafsnit og akutmodtagelser, sagde hun.

Dansk Folkepartis Jan Herskov slog et slag for, at der bør oprettes en ny uddannelse - psykiatrisk assistent:

- Der er for få mænd, der søger ind på sosu-uddannelsen, og selv om kvinderne gør en stor indsats i psykiatrien, har vi brug for flere mænd.

Børne- og ungdomspsykiatrien skal også have et løft, blandt andet bliver Bakkehuset i Roskilde permanent.

Det er målrettet børn, unge og deres familier, når barnet har været i kontakt med Psykiatrisk Akutmodtagelse uden at blive akut indlagt.