Målet er at sikre, at mindst 40 virksomheder kommer med som underleverandører på byggeriet den faste forbindelse under Femern Belt. Illustration: Femern A/S

Send til din ven. X Artiklen: Projekt Femern Vækst sættes nu igang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Projekt Femern Vækst sættes nu igang

Sjælland - 26. juni 2020 kl. 17:10 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Projektet »Femern-forbindelsen som vækstdriver« sættes nu i gang med et mål om at sikre mindst 40 virksomheder som leverandører til tunnel-byggeriet. Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skaber betydelig erhvervsmæssig aktivitet og kan bane vejen for yderligere vækst i små og mellemstore danske virksomheder.

Projektet drives af Projektsekretariatet og udviklingsselskabet Femern Belt Development i samarbejde med erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland.

De deltagende virksomheder vil i samarbejde med projektpartnere og en ekstern konsulent udarbejde en vækstplan, som skal styrke virksomhedernes muligheder for at byde ind som underleverandør til Femern-forbindelsen.

Vækstplanen udarbejdes på baggrund af en 360 grader analyse af virksomheden og dens processer og vil fokusere på optimering og effektivisering og indeholde en strategi for realisering af planen.

Bred vifte af muligheder - Vi vil bidrage til at udnytte mulighederne i Femern-projektet optimalt og går derfor ud med et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der kan se sig selv som underleverandør til det store projekt og vil udnytte deres medvirken til at skabe yderligere vækst i virksomheden og øge konkurrenceevnen, siger projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Femern Belt Development.

Som eksempler på mulighederne i projektet nævner Jesper Rønn Kristiansen udarbejdelse af vækstplaner og målrettet forretningsudvikling med kompetenceudvikling for medarbejderne og ledelsen i eksempelvis engelsk, økonomi, jura, digitalisering eller håndværksmæssig opkvalificering.

»Femern Vækst« retter sig ikke alene mod vækst og udvikling i virksomhederne, men har også fokus på de lærlingepladser, der opstår i forbindelse med Femern-projektet.

- Et mål med »Femern Vækst« er også at sikre hjælp til de mange lærlinge, som opnår en kort praktikaftale i forbindelse med Femern projektet, til at finde supplerende praktikpladser i deltagende virksomheder, i virksomhedsnetværk eller via Erhvervsskolernes netværk, oplyser projektleder Jes Christiansen, Projektsekretariatet.

»Femern-forbindelsen som vækstdriver« er et toårigt projekt, der løber frem til udgangen af 2021. Projektet har et samlet budget på 29 millioner kroner og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland.