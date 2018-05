Prognose: To sjællandske DF'ere på vippen

Ifølge Altingets prognose, der baserer sig på kvalitetsvægtede gennemsnit af meningsmålinger fra den seneste måned samt knapt 11.000 Gallup-interviews, står DF til at miste otte ud af partiets i alt 37 pladser i Folketinget, heraf to i Sjællands Storkreds. Billedet her stammer fra et af partiets tidligere grundlovsmøder. Foto: Per Christensen.

Foto: Per Buurgaard Christensen