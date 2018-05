Huspriserne vil stige i både Øst-, Syd- og Vest-sjælland i både 2018 og 2019, lyder det i ny prognose fra Nykredit. Foto: Kenn Thomsen.

Prognose: Sjællandske huspriser fortsætter opad

Sjælland - 01. maj 2018 kl. 07:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opsvinget på det sjællandske boligmarked vil fortsætte med uformindsket kraft resten af 2018 og ind i 2019. Sådan lyder det i en ny prognose fra Nykredit, skriver Sjællandske.

På Østsjælland, i det gamle Roskilde Amt, vil huspriserne under ét stige 5,5 procent i år, og yderligere 3,5 procent næste år. Det er ifølge Nykredits prognose den højeste procent-mæssige stigning i hele landet, hvor priserne samlet set vil stige 3,7 procent i år og knap tre procent i 2019.

- Udflytningen fra København, vi har set over de sidste par år, vokser, og den spreder sig til større områder. Prisniveauet på Østsjælland er godt nok højt i forhold til resten af Sjælland. Men kigger man ind imod København og omegnskommunerne, er der stadig et pris-hop mellem de to områder. Og det påvirker tilflytningen til Østsjælland, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanytiker i Nykredit.

Væksten breder sig

Også i Vest- og Sydsjælland, der dækker de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter, vil priserne fortsat stige. Alene i år med 4,5 procent og knap tre procent i 2019, lyder prognosen.

Ifølge Mira Lie Nielsen er det dog ikke alle områder, der er koblet på den opadgående prisudvikling.

- Tendensen er, at folk samler sig i og omkring byerne. Ikke kun København, men også større byer som eksempelvis Holbæk, Slagelse og Næstved. Det vil afspejle sig i prisudviklingen, siger hun.

Færre handler

Boligsiden.dk offentliggjorde ellers for nylig tal, der viste et kraftigt fald i bolighandlerne i årets første tre måneder. Et fald, der særligt ramte salget af ejerlejligheder i København.

- Men priserne er faktisk fortsat med at stige i København, og jeg tror, vi går fra et se et marked i ekspres-fart til et marked i høj fart. Det betyder, at pris-niveauet vil bevæge sig mere sidelæns, end direkte opad de næste par år, vurderer Mira Lie Nielsen.