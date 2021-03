Professor: Vaccine-pendling handler om ulighed

Det er et eksempel på, at veluddannede er hurtigere til at få gavn af sundhedsydelser, når op mod 40 procent af Region Sjællands vacciner går til folk fra nabo-regionerne, mener professor Finn Diderichsen.

Finn Diderichsen har et bud på, hvorfor Region Sjællands borgere ikke når at booke alle vaccinetider, før borgere fra andre regioner benytter sig af muligheden.

- Der er en tendens til, at folk med højere uddannelser og flere ressourcer er hurtigere til at bruge sundhedstilbud. Det ser vi også fra andre vaccinationer og screeningstilbud. Folk med kortere uddannelser og små indkomster har tit andre bekymringer, de er måske arbejdsløse, det kan være kompliceret at finde ud af tingene på internettet, og i udkantsdanmark kan der være længere afstand. Så der er mange samvirkende årsager, siger Finn i et interview med Radio 4.