Professionshjskolen Absalon er ved at vokse ud af campus Roskilde, som nu udvides. Pressefoto: Absalon.

Send til din ven. X Artiklen: Professionshøjskole udvider stort i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Professionshøjskole udvider stort i Roskilde

Sjælland - 15. december 2017 kl. 14:22 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 4000 unge, der læser til fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, lærer og Leisure management på Absalon i Roskilde kan se frem til mere arm- og ben-plads i fremtiden.

Professionshøjskolens bestyrelse har netop nikket ja til at udvide det 14.000 kvadratmeter store campus med yderligere 1500 kvadratmeter.

Årsagen er, at antallet af studerende siden 2013 er vokset fra 3100 studerende til de nuværende 4000.

- Da vi i 2013 indviede campus i Roskilde talte vi om, at alle rum var multifleksible og skulle udnyttes fuldt ud. Vi forsøgte simpelthen at udnytte rammerne fuldt ud optimalt. Men siden er vi simpelthen vokset så meget, at vi simpelthen er blevet presset ud over grænsen, siger Hans Stige, Absalons bestyrelsesformand.

Beslutningen om at udvide er blevet hjulpet godt på vej af, at Absalon tidligere i år opgav at bygge et nyt campus i Køge.

Campus Køge skulle uddanne sygeplejersker til det nærliggende Sjællands Universitetshospital. Men projektet blev opgivet på grund af regeringens effektiviseringskrav på to procent til landets uddannelser.

- Havde vi bygget i Køge, skulle sygeplejerskeuddannelsen flyttes fra Roskilde, og det havde givet lidt mere plads i Roskilde. Men sådan gik det ikke, siger Hans Stige.

Han peger på, at udvidelsen i Roskilde ikke bliver den sidste.

Absalon vil foretage en lille udvidelse af det nuværende campus i Næstved og bygge et helt nyt campus i Slagelse. Også her skyldes byggeriet, at de nuværende rammer ikke længere kan rumme et voksende antal af uddannelser og studerende.

Absalon var i sommer med til at åbne en ingeniøruddannelse i Klaundborg, og i Holbæk åbner man en sygeplejerskeuddannelse i september 2018.