Private printer visirer til sundhedspersonale

Sjælland - 11. april 2020 kl. 07:29 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et vildtvoksende, produktivt og stadig mere velorganiseret net strækker sig ud over hele landet. Rundt omkring snurrer 3D-printere i private hjem, på skoler og i socialøkonomiske virksomheder. De mange frivillige bruger en og samme model til at skabe dele til enkle plastikvisirer, som ansatte i sundheds- og ældrepleje, på sygehuse og hos tandlæger kan bruge til at beskytte sig selv og andre mod de minimale dråber, som kan indeholde coronavirus.

Ved seneste optælling lige inden påsken havde DK Makers mod Corona på landsplan produceret knap 30.000 visirer.

- Vi vil gerne hjælpe med det, vi kan, og vi bliver ved indtil, at de kommercielle virksomheder kan tage over og levere de værnemidler, som sundhedsvæsenet har brug for, siger Brian Hilding Svendsen fra Kalundborg.

Han er blevet tovholder i Region Sjælland og sørger godt hjulpet af kæresten Freja Lamhauge for at koordinere indsamlingen af færdigt printede visirholdere i plastik, der samles med et plastikfolie-ark til et færdigt visir.

Over hele regionen På nuværende tidspunkt er kan de printede visirholdere afleveres på drop off-steder i Vig, Holbæk, Næstved, Køge, Roskilde, Ringsted og Sorø samt Slagelse, Næstved og Kalundborg. I de sidstnævnte tre byer er der også pakkestationer.

- Men det udvikler sig hele tiden. Nogle går i gang ret autonomt, og så får vi koordineret det, så visirerne kan blive fordelt til der, hvor der er mest behov, siger Brian Hilding Svendsen og tilføjer:

- Det strømmer ind med anmodninger via hjemmesiden om at få visirer. De bliver prioriteret, så de mest kritiske områder får leveret først; altså intensiv afdelinger får før tandlæger. Under normale forhold arbejder han hos Copenhagen FabLab, som er et teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale teknologier som lasercutter og 3D-print.





Fablab var nogle af de første, som i slutningen af marts gik i gang med at producere visirer for at bidrage til at løse manglen på værnemidler under coronakrisen, og hjemme i Kalundborg tog Brian Hilding Svendsen kontakt til den socialøkonomiske, foreningsdrevne virksomhed Symb.

Skoleeksempel på samskabelse Her sagde sekretariatsleder Louise Kolbjørn omgående ja til at låne de ellers corona-lukkede lokaler ud til 3D-produktionen.

- Det er et skoleeksempel på samskabelse, og det viser lige præcis, hvorfor vi har brug for steder som Symb. Vi kan handle hurtigt og som i dette tilfælde reagere på behovet i sundhedssektoren. Vi giver plads til mennesker, der er vil omsætte ideer til praktik, siger Louise Kolbjørn.

Frivillige kan andet end printe Lige inden for døren til Symb, der holder til i det gamle billetsalg på Kalundborg Station står seks kasser.

De er fyldt med færdige visirer, der skal bruges i Kalundborg Kommunes ældrepleje. For siden Fablab i København og Brian Hilding Svendsen i Kalundborg fik de første visirer af sted mod Rigshospitalet, er det gået stærkt.

Det såkaldte maker-miljø i Danmark har taget ideen til sig, og stadig flere frivillige giver en hånd med, hvor de kan.

Hvis man har eller har adgang til en 3D-printer, kan man tilmelde sig hos makersmodcorona.dk og hente modellen til visirholderne, der er udviklet af en designer fra Tenerife, som har lagt den ud til frit brug i internetgruppen »Hacktheepidemic«.

Men der er også frivillige, som sørger for at hente visirholdere på opsamlingsstederne, pakke kasser hos pakkestationerne og få dem leveret til modtagerne.





Hjælp fra alle sider Visirerne er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til brug under den nuværende sundhedskrise. De har været afprøvet på Sjællands Universitetshospital Roskilde, og Region Sjælland har sagt god for, at designet kan bruges på hospitaler.

Selve det klare plastik, der dækker ansigtet, er dybest set et foldet A4-ark.

- Det er smart, for så behøver vi ikke skære. Vi kan bruge gamle overhead-ark, der er flere skoler og virksomheder, der har doneret overheads, de har haft liggende. Men vi har fundet ud af, at det bedste er »indbindsomslag«, forklarer Brian Hilding Svendsen.

Netop donationer er et omdrejningspunkt i netværket DK Makers mod Corona, for det koster penge at købe PLA-filament; plastikmateriale i en lang snor, der er rullet op om en spole og kan »trådes« i 3D-printeren.

- Post Nord har givet 400 pakkelabels til forsendelser, men vi har også frivillige, som kører. Vi er jo ikke bare makers, der sidder rundt omkring i kældre, på skoler og i firmaer. Danske Bank har for eksempel også været meget behjælpelig, normalt tager det op mod 14 dage at få en Mobilpay, men det blev kørt igennem på nogle få timer. Der er mange, som gerne vil bidrage, siger Freja Lamhauge.