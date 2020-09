Private fertilitetsklinikker vil gerne bidrage til nedsættelse af ventetider

Se billedserie De private fertilitetsklinikker ønsker, at tilbuddet om behandling af ufrivillig barnløshed bliver udvidet. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Sjælland - 04. september 2020 kl. 07:22 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark: Vanskeligheder med at få børn er et stigende problem for velstillede samfund overalt i verden. Fertiliteten i Danmark og andre mere velstående lande er faldende.

Ikke siden 1968 har fertilitetskvotienten i Danmark været over niveauet på 2,1 barn pr. kvinde, hvilket er det anbefalede niveau for at opretholde Danmarks befolkningstal på lang sigt uden øget indvandring.

Flere og flere er ufrivilligt barnløse, og det kan også ses på søgningen til fertilitetsbehandling. Alene fra 2013 til 2018 har der været en stigning i antallet af påbegyndte fertilitetsbehandlinger på 4254.

Den store stigning i antallet af fertilitetsbehandlinger er skyld i, at ventelisterne vokser, og det får nu Dansk Industri (DI) til at foreslå, at man inddrager de private fertilitetsklinikker i arbejdet med at afhjælpe fertilitetsproblemerne og de lange ventetider. Især på Sjælland er køen til fertilitetsbehandling lang.

DI ønsker lige vilkår Barnløse familier kan i dag ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg og få hjælp på de private klinikker, men skal igennem det offentlige system. Alternativet for familierne er 100 procent brugerbetaling hos en privat fertilitetsklinik.

- Det skaber ulighed, at folk med pengepungen i orden bare kan betale sig fra det, mens andre barnløse må stille sig op i køen og tålmodigt vente på at få hjælp til at få det barn, de så brændende ønsker sig. Sådan synes vi ikke, at det skal være i et samfund som det danske, siger Jakob Scharff, branchedirektør for offentligt-privat samspil og velfærdspolitik i DI.

Og ventetiden er faktisk et meget stort problem, når vi taler fertilitetsbehandling. Jo længere tid, man skal vente, jo mindre er chancen nemlig for, at behandlingen for barnløshed vil lykkes.

Ifølge forskningen er det sådan, at fra 30 års alderen til 35 års alderen falder fertiliteten fra 1,0 til 0,45, altså til det halve.

Fra 35 års alderen til 40 års alderen fra 0,50 til 0,15 altså endnu et fald på 60 procent. Fra 40 års alderen til 43 år sker der yderligere 50 fald i fertilitet

- Disse tal viser jo meget tydeligt, at ventetid er et stort problem, når vi taler behandling for barnløshed. For hver uge der går med at vente på at komme i behandling, bliver det vanskeligere at få et barn, siger Jakob Scharff fra DI.

Lang kø på Sjælland Kigger man ud over Danmark, er der stor forskel på, hvor længe man skal vente på at komme i fertilitetsbehandling. I Nordjylland skal man i henholdsvis Skive og Aalborg vente blot fire og seks uger på at komme til undersøgelse - mens borgere visiteret til Region Sjællands fertilitetsafdeling i Køge skal vente 34 uger. I Hillerød er ventetiden 24 uger.

På grund af de lange ventetider i eksempelvis Region Sjælland peger DI på, at det er på tide, at barnløshed bliver omfattet af behandlingsgarantien, så barnløse kan få hjælp på private klinikker og få det betalt af det offentlige.

Branchedirektør Jakob Scharff mener, at de gode erfaringer, man har med behandlingsgaranti for andre typer af operationer, burde betyde, at ufrivillig barnløshed også bliver omfattet af behandlingsgarantien og det udvidede frie sygehusvalg.

- Vi ved, at de privates behandling for ufrivillig barnløshed er fuldt på højde med de tilbud, det offentlige sygehusvæsen giver på området. Så der er ingen grund til ikke lade de private klinikker blive en del af »pakken« og lade de barneløse par selv betale for behandlingen hos private klinikker. Det synes vi ikke er rimeligt. Vi har et ansvar for, at velfærdssamfundet ikke knækker over, og det er der fare for, hvis der forskelsbehandles på den måde, mener Jakob Scharff.

Ked af ventetiden Anne Lis Englund er specialeansvarlig overlæge på Region Sjællands fertilitetsklinik i Køge. Hun er ked af den lange ventetid på 34 uger for at komme i behandling på klinikken.

- Vi har fået penge til at gennemføre flere behandlinger, men vort store problem er at rekruttere læger med speciale i fertilitet. Det har alle offentlige fertilitetsklinikker problemer med, bortset fra Hovedstaden. Der er simpelthen mangel på speciallæger indenfor området, oplyser Anne Lis Englund.

Hun er betænkelig ved at give de private klinikker frit slag på fertilitetsområdet ved at lade dem omfatte af behandlingsgarantien, fordi de private klinikker ikke bruger tid og kræfter på forskning og på at uddanneog oplære personale i specialet.

- Jeg er nervøs for, at det vil gå ud over forsknings- og uddannelsesindsatsen, hvis flere og flere læger bliver suget over i de private klinikker. Det har vi set ske i Sverige, hvor aktiviteten på det forskningsmæssige område indenfor fertilitet er blevet reduceret meget indenfor de senere år, siger Anne Lis Englund.

Rejse efter hjælp Ufrivilligt barnløse sjællændere har takket være det frie sygehusvalg også den mulighed, at de kan rejse til et andet offentligt sygehus for at få hjælp til at få et barn.

Men Anne Lis Englund, specialeansvarlig overlæge på Region Sjællands fertilitetsklinik i Køge gør opmærksom på, at der kan være nogle store praktiske problemer i den forbindelse.

- Transporten er jo lang, hvis du som bosiddende på Sjælland skal begive dig til eksempelvis Skive eller Aalborg for at få hjælp. Det er ikke kun et par gange, du skal afsted, men ganske mange gange, fordi der er en del kontroller i forbindelse med behandlingen af ufrivillig barnløshed, forklarer Anne Lis Englund.