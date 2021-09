Især medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, der er blandt landets største, er presset. Det samme er den medicinske afdeling på Nykøbing F. sygehus. DE tilsvarende afdelinger på Sjællands Universitetshospital i Køge og på Slagelse Sygehus er også udfordrede, men dog i mindre grad, lyder det fra Region Sjællands administration. Foto: Anders Ole Olsen.

Pressede sygehusafdelinger: Patienter på gangen og mangel på hænder

Sjælland - 21. september 2021 kl. 09:15 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Patienter, der må ligge på gangene. Og to midlertidige nedlukninger af sygehusafsnit, fordi der ikke har været hænder nok på arbejde. Sådan lyder et par af eksemplerne på den situation, som flere medicinske afdelinger på de sjællandske sygehuse har stået i de seneste måneder.

Det gælder først og fremmest den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus, som er blandt landets allerstørste, og som får patienter ind fra både Nordvestsjælland og Roskilde-området. Det samme gør sig gældende på den tilsvarende afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

De to afdelinger har siden 2019 haft en gennemsnitlig belægning på 92 og 95 procent af sengene, kom det frem på et møde i Region Sjællands Forretningsudvalg om situationen mandag.

»Den høje generelle belægning på sygehusene i Region Sjælland har betydet, at den daglige belægning på den enkelte afdeling ofte har været over 100 procent. Som konsekvens har et antal patienter måttet ligge på gangene eller i en låneseng på en anden afdeling«, lød det blandt andet i et oplæg til politikerne om situationen.

R-politiker raser: Hvorfor har vi ikke fået noget af vide Problemet er dog ikke kun mange patienter til de senge, der er.

På både Holbæk og Nykøbing F.'s sygehuse har man i enkelte tilfælde måttet lukke afsnit ned. Ifølge De Radikales gruppeformand i regionsrådet, Anne Møller Ronex, fordi der simpelthen ikke har været hænder nok til at fylde vagtplanen ud.

- Det er ikke noget, vi politikere er blevet orienteret om før. Det synes jeg er kritisabelt. Samtidig kommer det frem, at der har været problemer siden 2019, uden at det har været oppe at vende i de relevante politiske udvalg. Det synes jeg er uacceptabelt, siger Anne Møller Ronex.

Flere spørgsmål De Radikale har sammen med SF i regionsrådet stillet en række spørgsmål til forholdene, blandt andet i forhold til vikarforbrug, overbelægning og patientsikkerheden på afdelingerne.

Spørgsmålene forventes besvaret ved det næste møde i regionens forretningsudvalg i næste måned.

Her skal der også ses på et forslag fra Venstre om at øge normeringen af ansatte til en såkaldt »optimal normering« på tre-fire medicinske afdelinger på regionens sygehuse.

"optimal normering" Forslaget udspringer af et forskningsprojekt, som Region Sjælland sammen med Dansk Sygeplejeråd har fået igangsat på Syddansk Universitet (SDU). Og Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, forventer, at det vil være en gevinst. Selv om regionspolitikerne bliver nødt til at hive flere penge op af en allerede meget slunken pengekasse:

- Det kan give bedre patientpleje og færre genindlæggelser. Og kan vi nedbringe det, kan vi også nedbringe sygefraværet blandt vores personale. Så det vil blive en gevinst i sidste ende, siger Jacob Jensen.

Ingen lette løsninger Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) ser positivt på forslagene fra de øvrige partier og ser også frem til at få udboret, hvad der kan gøres for de pressede medicinske afdelinger.

- Der er desværre ingen »quick fix«-løsninger på de udfordringer, der er. Havde der været det, så havde vi taget dem i brug. Men kan vi lave nogle indsatsplaner, hvor vi eksempelvis får andre faggrupper, såsom farmakonomer eller fysioterapeuter, ind at overtage nogle af opgaverne fra sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale, så skal vi kigge på det. Vi skal have vendt hver en sten for at se, hvad der er af muligheder, siger han.