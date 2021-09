Pres på regeringen: Færre skal udsættes for trafikstøj

Der bliver ikke gjort nok for at bekæmpe støjen fra veje og jernbaner, som tusinder af borgere rundt om i landet bliver udsat for dagligt. Sådan lyder det fra to partier fra begge sider af folketingssalen, efter at en rapport fra Roskilde Universitet og Syddansk Universitet i forrige uge har vist, at trafikstøj over en årrække øger risikoen for at udvikle demenssygdomme markant.

Nu skal der sættes flere penge af, lyder det fra folketingspolitisk hold.

- Vi er åbne over for at finde lidt ekstra penge til støjbekæmpelse til finanslovsforhandlingerne, det kunne være nogle ekstra midler til kommunerne, siger Anne Valentina Berthelsen, SF's transportordfører valgt i kreds Sjælland.

Hun kan dog ikke love noget forud for forhandlingerne om statens husholdningsbudget. Med udmeldingen lægger hun sig i slipstrømmen på Alzheimerforeningen, der tidligere har foreslået, at man tager emnet op i finanslovsforhandlingerne. Sn.dk har tidligere fortalt om, hvordan trafikstøj også er et stort problem i Region Sjælland, blandt andet i sager fra Køge og Ringsted kommuner, hvor borgerne kæmper for at få forbedret deres støjafskærmning fra de nærliggende jernbaner og motorveje.