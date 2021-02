Praktiserende læger opsiger lægevagtsaftale

Forhandlingerne mellem Region Sjælland og PLO Sjælland er gået i hårdknude. Nu er lægevagtsaftalen opsagt, men de praktiserende læger håber stadig på fornyet aftale.

Sjælland - 12. februar 2021 kl. 11:10 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

De praktiserende læger i Region Sjælland har opgivet at lappe på den nuværende lægevagtsordning.

- Vi må have et blankt stykke papir, siger lægeformand.

Politiker er ærgerlig.

I de seneste år har lægevagten i Region Sjælland været smurt ret tyndt ud, for der er efterhånden så få praktiserende læger, at det kniber med at få besat vagterne i aften- og nattetimerne og hele døgnet i weekenden.

Siden marts 2020 har Region Sjælland og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, forhandlet, om at forny aftalen om lægevagt, men nu trækker PLO en streg i sandet.

PLO opsiger lægevagtsaftalen med virkning fra 1. september 2021.

- Vi har landets ældste lægevagtsaftale, og vi kan ikke længere lappe på aftalen fra 2007. Vi vil gerne starte helt forfra med at forhandle med regionen med et blankt papir på bordet, siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO Sjælland.

Lægerne vil uændret passe lægevagten i opsigelsesperioden, og Camilla Høegh-Guldberg understreger, at uanset om der opnås en ny aftale, vil patienterne stadig kunne få kontakt med en praktiserende læge i weekenden og uden for praksis-åbningstid i hverdagene.

- Vi har en forpligtelse til at levere lægehjælp til borgere i Region Sjælland ved akut opstået sygdom i vagttiden, siger hun.

På nuværende tidspunkt er der lægevagt på akutsygehusene i Slagelse, Holbæk, Køge og Nykøbing F. samt specialsygehusene i Roskilde og Næstved plus fem lokale destinationer. Desuden er der udekørende vagtlæger og læger, der bemander telefonen. PLO mener, at det bør tilpasses til de nuværende ressourcer.

- Vi er i dag 15 procent færre læger til at dække vagterne end i 2007, samtidig med at gennemsnitsalderen for de praktiserende læger er steget væsentligt. Knap 30 procent af de erhvervsaktive læger er på nuværende tidspunkt over 60 år. Vi har vanskeligt ved at løfte en uændret vagtopgave ved siden af vores praksis i dagtid, og hvis ikke der sker ændringer, vil det gå ud over både fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger til vores region, siger Camilla Høegh-Guldberg, der understreger, at det ikke er økonomi, som har fået forhandlingerne til at strande.

Formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Trine Birk Andersen (S) er meget ærgerlig over lægernes udmelding:

- Vi har strakt os meget langt i forhandlingerne. Men vi vil simpelthen ikke gå på kompromis med, at der skal være adgang til lægevagt i for eksempel Kalundborg, Ringsted og Vordingborg. Vi kan ikke byde borgerne at skulle køre 45 kilometer fra Kalundborg til lægevagten i Holbæk, der er jo også mennesker, som ikke har bil, siger Trine Birk Andersen.