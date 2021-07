Juli er typisk årets store bryllupsmåned, men præsterne må sige nej til gæster, især i de mindre kirker på grund af coronarestriktionerne. Samtidig afholde sder storskærmsarrangementer overalt i landet, som her foran Sct. Bendts kirke i Ringsted. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Præster undrer sig i EM-festen: Hvorfor må vi samles til fodbold, men ikke begravelser og bryllupper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Præster undrer sig i EM-festen: Hvorfor må vi samles til fodbold, men ikke begravelser og bryllupper

Sjælland - 07. juli 2021 kl. 16:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mens tusindvis af danskere onsdag aften samles til fodboldfest, ligesom mna har gjort det flere gange de seneste uger, har landets præster og menighedsråd samtidig måttet fortælle brudepar, dåbsforældre og pårørende til bisættelser og begravelser, at de ikke har kunnet få alle med ind i kirken.

Og det har vakt undren blandt præster og menighedsråd.

- Vi står foran sommeren, hvor der altid er rigtig mange bryllupper. Mange af dem er nogen, der aflyste sidste år pågrund af Corona. Især i de mindre kirker, hvor jeg nogengange vikarierer som præst, har det været et problem, når der skal mange gæster med til et bryllup eller mange pårørende til en begravelse eller bisættelse, siger Lis Samuelsen, sognepræst i Sorø Klosterkirke, og fortsætter: - Når man så samtidig ser, at mange samles på Rådhuspladsen, foran storskærme eller i Parken, undres man over at livets største begivenheder fortsat er ramt af restriktioner i Folkekirken, tilføjer hun.

Sammen med ni kolleger skrev hun for nylig et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvori de efterspurgte en ophævelse af restriktionerne hos kulturminister Joy Mogensen(S). Heriblandt kravet om en meters afstand mellem kirkegængerne, og to meter, når man synger.

- Samtidig med, at vi har stået og måttet sige nej ved kirkedøren, har de samme mennesker kunnet gå hen til et mindesamvær eller en bryllupsfest bagefter, hvor alle har kunnet være med, hvis bare de havde et coronapas. Vi skal stadig passe på hinanden, for coronaen er her stadig. Men der skal være en rimelighed i tingene, siger Lis Samuelsen til Sn.dk.

Sognepræst i Sorø Klosterkirke, LIs Samuelsen, der indimellem vikarierer i fire mindre sogne uden for Sorø, har prøvet at stå med gæster, der ikke kunne være i kirken. Foto: Anders Ole Olsen.

Har været tilgodeset Også flere andre præster (Læs bl.a. mere her og her.)og Landsforeningen af menighedsråd har i flere medier efterlyst en lempelse af restriktionerne, der står til at udløbe i begyndelsen af august. Hvis altså alt går vel.

Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, påpeger, at de danske kirker under coronaen har haft langt lempeligere coronarestriktioner, end i flere af vores nabolande.

Samtidig påpeger han, at kirkerne var nogle af de første institutioner, der fik lov til at slå dørene op i maj 2020, da coronarestriktioenrne blev ophævet første gang.

- Nu står vi i en situation, hvor nogle erhverv, herunder landets restaurationer, har lidt rigtig meget. Nogen er på randen af konkurs. Vi kan ikke åbne alting på en gang, og når regering og folketing siger, vi er nødt til at give dem en håndsrækning, så synes jeg, vi skal vise samfundssind og leve med de restriktioner, der er, siger Peter Fischer-Møller.

Coronapas i kirken til bryllupper Biskoppen er dog positivt indstillet over for, om man kan indføre coronapas ved store kirkelige arrangementer som bryllupper, begravelser og barnedåb.

- Jeg synes ikke, vi genrelt bør have coronapas i kirken, for det skal være frit for enhver at komme i folkekirken. Men netop til bryllupper, begravelser og barnedåb er det jo primært folk, der er inviteret, som kommer. Og kunne man administrere, at der kunne være plads til flere til de begivenheder i kirken, hvis de fremviste coronapas, kunne være en idé, siger han.

Sn.dk har bedt kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) om at forholde sig til præsternes opråb samt forslaget om coronapas. Kirkeministeriet er ikke vendt retur på avisens henvendelse.

I et skriftligt svar til TV2 Øst om samme sag, lyder det dog fra Joy Mogensen:

- Det er rigtigt, at den seneste genåbningsaftale mellem Folketingets partier ophæver areal- og afstandskravet for serveringssteder med siddende gæster fra juli og først alle andre steder i løbet af august. Den slags forskelle skyldes hensynet til det samlede smittetryk i samfundet. For eksempel har kirkerne jo omvendt været åbne hele vinteren, hvor store dele af det øvrige samfund måtte holde lukket, skriver hun.

relaterede artikler