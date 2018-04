PostNord dropper sommerhus-service

- Jeg vil tro, at det bliver et irritationsmoment for en del her i området. Jeg tænker, at det vil betyde, at folk er nødt til at tage hjem og tømme postkasser, og det er en gene, for de fleste af vores medlemmer bor mere end en time herfra, siger Karsten Parby. Jørgen Loft Holm, chef for brevprodukter forklarer, at PostNord dropper servicen, fordi få benytter den, den er dyr at opretholde, og så er den svær at håndtere med et tilfredsstillende resultat for kunden: