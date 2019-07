Portræt: Knuth bærer kampsportens mentaltræning med sig

Se billedserie Stén Knuth (V) genvandt ikke borgmesterposten i Slagelse trods et godt personligt valg og mange stemmer til Venstre. Til gengæld kvitterede vælgerne og sendte ham i Folketinget.

25. juli 2019

I sommerens række af interview med de syv nye folketingsmedlemmer valgt i Sjællands Storkreds er vi nået til Stén Knuth (V), tidligere borgmester i Slagelse, valgt i Holbækkredsen.

Stod det til ham, røg de mange hyldemeter love på arbejdsmarkedsområdet direkte ud, og så startede Folketinget på en frisk.

- Det giver jo ikke mening at trække folk gennem en hel masse for at afgøre, om de blot kan klare en times arbejde om ugen, siger Stén Knuth.

Der stod ikke Venstre-mand skrevet over hans vugge.

Men det var hos Venstre, Stén Knuth endte med at melde sig ind, da han fik et godt tilbud.

- Da min tid som træner for taekwondolandsholdet sluttede, blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til byrådet i Slagelse. Selvfølgelig satte jeg mig ned og læste partiprogrammet, men Venstre passede godt til mine holdninger. Første gang kom jeg ikke ind, men så spurgte de igen fire år senere. Jeg blev vist valgt som den næstsidste, men derfra tog det fart, fortæller Stén Knuth.

Han bor stadig i Slagelse med sin hustru og deres to hjemmeboende børn. Den ældste søn læser på DTU og er flyttet til Lyngby.

Et hjem med socialdemokratiske værdier Stén Knuth er også født og opvokset i byen, hvor han var borgmester fra 2014 til udgangen af 2017.

- Men min mor og far var nok gode socialdemokrater, vi var en klassisk arbejderfamilie med gode socialdemokratiske dyder, min far var slagteriarbejder, og min mor var bogbinder. Så det lå ikke i kortene.

Sp: Føler du dig magtfuld?

- Ja og nej. Jeg er klar over, at jeg har været heldig at have nogen positioner, hvor jeg kunne have magt. Jeg har nok lidt svært ved at indordne mig, jeg vil gerne have magten til at sætte en retning, og hvis man kan få flere med, er det rigtig, rigtig spændende. Men det er ikke magt for magtens skyld. Det er fordi, at jeg gerne vil gøre en forskel og skabe et samfund, der er bedre end det, vi har i dag.

Et afgørende øjeblik En af de personer, der har haft fundamental betydning for, hvem 54-årige Stén Knuth er, er den tidligere landstræner for det danske taekwondohold, sydkoreanske Ko Tai-Jeung. Knuth var 20 år, da han mødte mesteren første gang.

- Jeg speakede til et stævne, det havde jeg aldrig prøvet før, og han kom hen og sagde: »Det gør du rigtigt godt«. Han så virkelig én og havde en helt særlig måde at tale med os på, favnede alle og rummede alle forskelligheder. Det blev den første af rigtigt mange samtaler med min mester, siger Stén Knuth, der var taekwondokæmper på internationalt niveau i sine unge år.

I årene 1999 til 2000 var Stén Knuth sportens landstræner, hvor han blandt andet trænede Muhammed Dahmani fra Holbæk og Hanne Poulsen fra Slagelse op til OL i Sydney.

- Jeg har altid haft et ønske om at gøre noget for nogen og skubbe i retning af de tanker, jeg har. Først var det i idrætten, men siden i politik, siger han.

Ungdommen, uddannelse og dannelse er stadig hjerteblod.

- Jeg vil gerne gøre noget for unge, især for de unge, der har det svært, siger Stén Knuth, som ikke lægger skjul på, at han meget gerne tager tjansen som Venstres uddannelsesordfører. Men også kommunalordfører står højt på hans ønskeliste.

Vrede og stor skuffelse Stén Knuths vrede kan sagtens vækkes - især af historier om uendelige arbejdsprøvninger og ressourceforløb for åbenlyst syge mennesker.

- Jeg kan ikke holde ud, når systemet går i stå og ikke ser mennesket. De kommunalt ansatte gør selvfølgelig deres bedste, men der er så mange regler bygget oven på tidligere regler, og det virker som om, nogle af kommunernes folk er så bange for at begå fejl, at de hellere indhenter endnu en lægeerklæring, selv om borgeren kommer med adskillige, siger Stén Knuth.

Han er selvfølgelig bevidst om, at en lempeligere beskæftigelsespolitik vil give flere personer førtidspension.

- Men jeg har mest lyst til, at vi kunne slette hele skidtet, kaste ringbindene med love og regler ud og starte helt forfra på beskæftigelsesområdet. Som det er i dag, fungerer det ikke.

Sp: Hvad er den største skuffelse, du har oplevet?

Stén Knuth er stille en stund, og noget glider forbi i hans ellers så rolige fremtoning og fokuserede blik.

- Jeg var meget ked af og skuffet over, at jeg ikke blev borgmester igen. Der var kørt en så ubehagelig kampagne mod mit lederskab i de sidste to år inden valget i 2017. Alligevel fik Venstre et godt valg, og jeg fik et godt personligt stemmetal på omkring 6000 stemmer, siger Stén Knuth, der ikke lægger skjul på, at det stadig nager.

- Det har været så væsentlig for de andre at få magten, at krigsskaderne var ligegyldige. Men det har haft store omkostninger på det personlige plan, og jeg er da også ret sikker på, at det kan have haft betydning for erhvervslivet; med den situation, der var i Slagelse efter kommunalvalget, kan der sagtens være virksomheder, som er styret uden om Slagelse.