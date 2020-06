Populær: Ny lægeuddannelse må afvise ansøgere

Se billedserie Den ny lægeuddannelse i Køge foregår i "Vidensbygningen", den første nye bygning ved supersygehuset. Når de studerende er kandidater og har aflagt lægeløfte, kan de videreuddanne sig på alle sygehusene i Region Sjælland.

Sjælland - 22. juni 2020 kl. 10:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ny lægeuddannelse i Region Sjælland er så populær, at flere ansøgere får afslag på at studere i Køge.

- Vi fik stor indflydelse på undervisningen og kunne være med til at forme uddannelsen. Det, der tiltalte mig allermest, er, at vi kan fortsætte med at tage KBU'en (et års klinisk basisuddannelse, red.) i Region Sjælland.

Sådan lød det fra Line Wingsted, da hun sammen med 17 andre medstuderende på lægeuddannelsen under Københavns Universitet, afsluttede »Region Sjælland-sporet«, og som de første uddannede i Køge aflagde deres lægeløfte 31. januar i år.

27 kommende læger fik nej Hendes og andres ros af den ny lægeuddannelse har været med til at skabe en trend. Studerende står nu ligefrem i kø for at blive optaget på uddannelsen.

Søgningen til efterårets studiestart er så stor, at i alt 27 studerende, der alle er i gang med lægeuddannelsen, har fået afslag på at læse den færdig i Køge.

- Alle medarbejderne har gjort et kæmpearbejde med at virkeliggøre Region Sjællands ambition om at uddanne egne læger, og det er naturligvis også et skulderklap til dem, at drømmene nu er gået i opfyldelse, udtaler Gitte Simoni, formand for Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering i en pressemeddelelse.

Marit Buccarella, chef for lægeuddannelsen i Region Sjælland, glæder sig over tilstrømningen.

Fakta Lægeuddannelsen ved Sjællands Universitetshospital Køge er oprettet som en satellit-uddannelse fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Uddannelsen modtog de første 16 studerende i februar 2019.

I efteråret 2020 kommer 23 studerende på 1. semester, 24 på 2. semester (6 har fået afslag), 24 på 5. semester og 24 på 6. semester (21 har fået afslag.

Fra 2021 er uddannelsen fuldt indfaset med cirka 150 studerende. - Vi glæder os over, at det store arbejde, vi har lavet for at etablere en attraktiv uddannelse, faktisk har ført til stor søgning. Hos os får de studerende tæt adgang til underviserne og den kliniske verden, de skal ud at virke i, og de får gode muligheder for indflydelse på deres egen undervisning og udvikling af Region Sjælland-sporet, udtaler hun.

Overlæge og koordinerende professor på Sjællands Universitetshospital (SUH), Torben Lykke Sørensen fremhæver, at den øgede forskning på sygehusene i Region Sjælland er med til at gøre uddannelsen attraktiv.

Lægeuddannelsen ved Sjællands Universitetshospital er også rettet mod sygehusene i Holbæk, Næstved, Slagelse og Nykøbing F., hvor de nyuddannede læger kan fortsætte deres vej mod at blive speciallæger.



Line Wingsted er en af de første læger, der færdiggjorde sin kandidatgrad i Køge. Hendes plan er at blive øjenlæge.