I Korsør har køer og kalve græsset på en PFOS-forurenet grund. Foto Helge Wedel

Politikere vil kigge på brandfolks PFOS-bekymringer

Sjælland - 16. juli 2021 kl. 15:18 Kontakt redaktionen

Danske brandfolk har i den senere tid udtrykt bekymring og forundring over, at de ikke bliver testet for PFOS-stoffer, efter 180 borgere omkring Korsør har fået det tilbud. Brandfolkene henviser til, at de har deltaget i øvelser og reelle brandslukninger med skum, der indeholdt PFOS.

Nu træder politikere på Christiansborg ind i sagen. Forleden sagde Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt til Radio4, at hun gerne ville have mere fokus på brandfolks sundhedsrisici generelt, ikke mindst i forhold til kræftrisiko, og at hun vil stille spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Og i dag kommer Socialdemokratiet med.

- Jeg har fuld forståelse for den bekymring, brandfolkene kan have, når man kigger på de virkninger, det her stof (PFOS, red.) kan have. Jeg synes, det er helt naturligt, at vi i arbejdsmiljøforligskredsen får kigget på, om der kan være en sammenhæng mellem at have arbejdet med det her skum og eventuelle sygdomme, siger Lennart Damsbo-Andersen, der er arbejdsmiljøordfører for socialdemokraterne og medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg til Radio4 Morgen fredag.

Han forventer, at forligskredsen nu vil bede Arbejdstilsynet om en rapport, og derefter vil man tage stilling til, hvad der skal ske, så brandfolkene kan få vished.

Sagen fra Korsør omhandler knap 200 personer, der har spist kød fra kalve, der blandt andet har drukket PFOS-forurenet vand. De cirka 200 borgere har fået tilbudt testforløb for at se, om de har et forhøjet PFOS-indhold i kroppen, eller om de har nogle af de symptomer.