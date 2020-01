Regeringens udspil til udligningsreform er for uambitiøst, mener Dansk Folkepartis René Christensen. Omvendt er Radikales Katrine Olldag ret tilfreds. Foto: Jens Wollesen

Politikere om udligningsudspil: »Gode takter«, »Uambitiøst« og »farvel kommunale selvstyre«

Sjælland - 30. januar 2020 kl. 15:26 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen anerkender, at regeringen vil flytte penge fra by til land. Men set med hans øjne er udspillet til udligningsreform slet ikke ambitiøst nok.

- Det er jo ikke en reform, men et udspil med nogle få justeringer, hvor man flytter 1,4 milliarder kroner. Jeg er lidt skuffet, lyder det fra finansordføreren.

De Radikales kommunal- og skatte-ordfører Kathrine Olldag ser først og fremmest gode takter i den socialdemokratiske regerings udspil:

- Umiddelbart, så synes vi, der er gode takter i det her. Det er den vej, vi skal. Men vi mangler stadig konkrete svar på en hel masse spørgsmål. Spørgsmål, der både er relevante for by og land, siger Kathrine Olldag.

Finansordfører Rasmus Jarlov er meget skeptisk over for, at hans parti kommer til at indgå i et forlig om en reform.



R er positive Kathrine Olldag mener, at det er positivt, at regeringen vil lægge 500 millioner statskroner oven i udligningspuljen.

- Det lyder jo godt, at man fra regeringens side lægger op til at staten selv skal putte flere penge ind i systemet. Men vi mangler stadig at se beregningerne og teknikken bag. Og så savner vi, at man taler om nogle kompensationer for de kommuner, der skal til at aflevere nogle flere penge, siger Kathrine Olldag.



Hun håber, at det vil lykkes at få samlet et bredt flertal hen over midten for en reform:



Hun håber, at det vil lykkes at få samlet et bredt flertal hen over midten for en reform:

- Det er helt vildt centralt og alt for vigtigt til, at man ikke forankrer det bredt hen over midten, siger hun.

DF vil have mere For René Christensen og Dansk Folkeparti vil gå til forhandlingerne med ønsket om at få skabt markante ændringer.

- Vi har et helt særligt politisk vindue med mulighed for at skabe et Danmark i balance. Det er højkonjuktur, og vi er kort inde i en ny valgperiode, siger René Christensen, som bl.a. ønsker at flytte flere uddannelsesinstitutioner til provinsen for at tiltrække borgere, der kan give højere skatteindtægter.

- Udligning mellem kommunerne flytter bare lidt rundt på pengene, selv om jeg selvfølgelig anerkender, at stort set alle kommuner i Region Sjælland står til at få noget ud af regeringens udspil, og det er positivt, at man vil bruge et socialt parameter og se på befolkningens sundhed- og levetid. Men hvis der virkelig skal ændres på forskellene mellem kommunerne, så er vi nødt til at se på flere ting for eksempel infrastruktur, uddannelsesmuligheder og selskabsskat. I Vestsjælland har man jo også betalt skat, der er gået til at betale for de længere videregående uddannelser, som virksomhederne og kommuner (via højere skatteindtægter, red.) i hovedstadsområdet nyder godt af.

K: Det kommunale selvstyre forsvinder De Konservative undrer sig over, at kommuner som Lemvig og Stevns skal miste penge på den nye reform. Og generelt synes Rasmus Jarlov ikke det er rimeligt, at nogen kommuner skal aflevere hele 93 procent af de ekstra skatteindtægter, de måtte få ind i såkaldt marginalskat, til andre kommuner.

- Man skal tænke meget over incitamenterne i det her system. Man risikerer, at nogle kommuner vælger at køre den kommunale service i bund og sænke skatten, så de slipper for at udligne. Så kan folk selv betale for at sætte deres børn i skole og børnehave. Det er ikke hensigtsmæssig med så meget udligning, som vi har, og slet ikke, når man bare skruer op for mere af det samme, siger han.

Ifølge Rasmus Jarlov er De Konservative »helt indforstået med«, at nogle kommuner har så store problemer, at de har brug for hjælp - også via kommunal udligning.

- Men man skulle udligne efter en anden model. Eksempelvis kunne man belønne kommuner mere for at få folk i job frem for at belønne dem for at have mange ældre. I virkeligheden kommer der så meget udligning, at der reelt er meget lidt kommunalt selvstyre tilbage. Når nogle kommuner skal aflevere langt det meste af deres skatteindtægter i udligning, så fratager man dem den sidste rest af økonomisk incitament til at gøre noget godt for deres lokalområde, siger han.

