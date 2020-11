Efter brystkræftskandalen på Ringsted Sygehus flyttede man i foråret brystkræft-radiologisk og i september brystkirurgisk afdeling fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital Roskilde for at samle alle brystkræftundersøgelser. Den flytning har givet store problemer med at overholde tidsfristerne for brystkræft-undersøgelser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politikere om lange ventetider på brystkræft-pakker: - Der skal styr på brysterne nu

Sjælland - 02. november 2020 kl. 21:57 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- For at sige det lige ud. Der skal styr på brysterne nu.

Sådan lød det fra Dansk Folkepartis gruppeformand Gitte Simoni under et regionsrådsmøde mandag aften i Region Sjælland.

Her blev regionsrådspolitikerne orienteret om, hvordan det går med at overholde tidsfristerne for kræftpakker på de sjællandske sygehuse. (læs mere her under punkt 5 og 6.)

Og her stod det klart, at 90 procent af alle kræftpatienter kom igennem inden for de opsatte tidsfrister i årets første seks måneder på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus (NSR), er situationen anderledes på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde.

Kun 40 pct. til tiden I Roskilde kom kun 66 af kræftpatienterne igennem til tiden i første halvår, primært fordi kun 40 procent af brystkræftforløbene kan holdes inde for de opsatte tidsfrister.

Det førte til ovennævnte kommentar fra Gitte Simoni, som tilføjede, at DF vil gå langt for at sikre nok kvalificerede læger, sygeplejersker, radiografer og andet relevant sundhedspersonale, så alle kvinder kommer igennem til tiden:

- Vi er også villige til at kigge uden for landets grænser, fastslog hun.

Flytning har skabt bøvl Her på sn.dk har ledelsen på Sjællands Universitetshospital for nylig forklaret, at problemerne i høj grad skyldes, at man i sommer har flyttet kræftundersøgelserne fra Ringsted Sygehus til SUH Roskilde i forlængelse af brystkræftskandalen i Ringsted.

Man har indgået aftaler med en privat samarbejdspartner om at overtage en del af sygehusets mammografi-undersøgelser. Samtidig har man varslet et 360 graders eftersyn af brystkræftområdet.

Regionens Forretningsudvalg har efterfølgende bedt om få tal for udviklingen på hvert eneste kommende møde.

Væk fra "rædselsfuld" situation Men De Konservatives gruppeformand, Christian Wedell-Neergaard, der sidder i Forretningsudvalget, er tryg ved de tiltag, der er igangsat:

- Jeg er tryg ved, at vi kommer fra en rædselsfuld situation til, at vi så småt er ved at komme i gennem problemerne, så patienterne igen kan regne med at få en god brystkræftbehandling og til tiden igen, sagde han.

Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, der også sidder i Forretningsudvalget, erklærede sig som »forsigtig optimist«.

- Jeg forventer, at tingene bliver rettet op. Tiden er en afgørende faktor i kræftpakkeforløb og for nogen er det jo et spørgsmål om liv eller død, fastslog han efter mødet over for avisen.

Bedre i september, men... Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) oplyste, at foreløbige tal fra brystkræftområdet, viser, at 73 procent af kvinder i brystkræftforløb kom igennem til tiden på SUH i Roskilde i september måned.

- Det er en stor fremgang. Men vi vil holde fast i at sikre, at man kommer helt op på niveau med de overholdelsestider, der er på alle øvrige kræftområder, sagde han.

Indtil udgangen af 2019 havde Region Sjælland generelt en overholdelse af forløbstider på kræftpakker på 80 procent.

SUH har tidligere oplyst til Sn.dk, at overholdelsen af kræftpakkerne for brystkræft var 79 procent i 1. og 2. kvartal 2019, 71 procent i 3. kvartal og 53 procent i 4. kvartal 2019.

