Politikere og jordemødre i dialog efter opråb om flere hænder

Sjælland - 05. oktober 2021 kl. 19:42 Af Tomas Revsbech

De sjællandske jordemødres opråb til politikerne i Region Sjælland om at sikre flere hænder til de sjællandske sygehuses fødeafdelinger afføder nu en invitation til jordemødrene til dialog om problemet.

Jordemødrenes opråb, der i forrige uge blev sendt som et åbent brev til samtlige regionsrådsmedlemmer, var mandag oppe og vende på et møde i regionens udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering. Her kom der ikke nogle forslag på bordet til, hvordan problemet kan løses. Men udvalgets formand Gitte Simoni (DF) vil nu invitere jordemødrene på "dialog-kaffe" sammen med regionsrådsformand Heino Knudsen (S):

- Der er travlt ude på fødeafdelingerne og der er pres på grund af mangel på personale. Men sagen er, at vi generelt er presset på rekrutteringen på en lang række medarbejderområder. Derfor har vi sat en del i gang omkring generel rekruttering og fastholdelse og i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø, siger Gitte Simoni.

- Når det er sagt, så vil vi gerne i direkte dialog med Jordemoderforeningen og høre, hvad de mener er problemet, og hvad der bør gøres, tilføjer DF-politikeren.

I det åbne brev efterlyser jordemødrene, at politikerne hurtigst muligt får lavet en plan, der dels fastholder de jordemødre, der er tilbage på sygehusene, og dels sikrer, at nye kommer til.

Gitte Simoni påpeger, at Region Sjælland i sit budget for 2022 allerede har taget initiativ til at plan for fødeområdet, som blandt andet skal sikre bedre håndtering af sårbare familier, komplicerede fødsler samt udnytte en kommende jordemoder-uddannelse i Slagelse.

- I forbindelse med den plan, kan vi i dialogen se på, om der er ting, vi kan indrette anderledes for at imødekomme jordemødrene, siger hun.

Jordemødre ser frem til dialog

Kit Dynnes Hansen, der er formand for Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, glæder sig over politikernes invitation til dialog. For der er brug for løsninger nu:

- Det er fint, man vil igangsætte en plan for fødeområdet. Men vi kan ikke vente flere år på, at sådan en plan bliver klar, og vi tror heller ikke den løser vores rekrutteringsudfordringer. Vi har brug for en plan nu. Men derfor er det også godt, at vi tilsyneladende har fået hul igennem til politikerne, siger Kit Dynnes Hansen.

Ifølge en optælling fra Jordemoderforeningen Sjællandskredsen er cirka 13 procent af alle jordemoderstillinger på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. ubesatte. Det er den største andel på landsplan.

Ifølge Kit Dynnes Hansen har der i juli, august og september været over 2500 timer på Fødeafdelingen på Holbæk Sygehus, hvor hun selv arbejder , som enten har været dækket af vikarer eller via frivilligt ekstraarbejde og overarbejde blandt de fastansatte jordemødre.

- Det svarer til mere end én jordemoder på fødeafdelingen døgnet rundt. Og når vi er vagtsat 4-5 jordemødre i alt, så er det en relativt stor andel. Det er bare et eksempel på, hvilken situation, vi står i, og at der skal ske noget nu. Og det, vi mener, der skal til, er bedre normeringer, karriereudvikling og indflydelse på ens arbejdstid, siger hun.