Efter et langstrakt forløb, hvor DSB, Metroselskabet og Movia sammlet i Din Offentlige Transport (DOT) først fremlagde en reform af pensionistrabatterne, de efterfølgende måtte trække tilbage, har DOT nu fremlagt og fået godkendt et nyt udspil til en reform. Foto: Jesper From.

Politikere og Ældre Sagen: Nye pensionistrabatter kunne være endnu bedre

DSB, Metroselskabet og Movia, der tilsammen står bag Din Offengtlige Transport (DOT) har fremlagt og politisk fået godkendt en reform, der betyder, at pensionistrabatterne harmoniseres over hele Sjælland. Og det er godt nyt for pensionisterne i de gamle Vestsjælland og Storstrøms amter.

Pensionister, der bor uden for hovedstadsområdet og Nordsjælland kan se frem til at få større gavn af trafikselskabernes pensionist-rabatter.

