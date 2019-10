Ekspertråd kritiserede for nylig arbejdet med at få rettet op på fejl og mangler i Sundhedsplatformen. Nu kræver politikerne plan for at få tingene fikset. Foto: Tomas Revsbech.

Politikere kræver plan: Sundhedsplatformen skal fikses nu

Sjælland - 01. oktober 2019 kl. 11:56 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fejl, der blandt andet har betydet, at kræftpatienter fik forkert medicin, og bøvl med at få systemet til at fungere i hverdagen for læger og sygeplejersker skal udryddes.

Sådan lyder det enstemmigt fra politikerne i Region Sjællands forretningsudvalg, efter et ekspertråd for nylig kritiserede, at det går for langsomt med at få det udskældte it-system til at fungere ordentligt:

- Vi er enige om, at vi vil arbejde videre med Sundhedsplatformen. Men vi er også enige om, at der skal iværksættes en konkret, tydelig og prioriteret plan for, hvordan vi løser de problemer og udfordringer, der er. Og der skal fart på, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Planen skal blandt andet gøre op med, at der ikke har været nogen tydelige retningslinjer, som sørgede for, at fejl blev rettet omgående, når de blev opdaget.

Og det er ikke godt nok, mener Heino Knudsen.

- Det er nogle klare og tydelige kritikpunkter, som ekspertrådet kom med. Det er også derfor, vi nu i klare vendinger har bedt om en klar plan for at få de problemer løst, siger han.

Regionsrådsmedlem Egon Bo (LA) mener, at sådan et plan ikke kommer et sekund for sent.

- Det er jo en ledelsesopgave at sikre, at fejl bliver rettet omgående og ikke en måneds tid efter. Der har været meget kritik af selve systemet, og det kan der være noget om. Men vi må starte med at angribe de ting, som vi selv er herrer over, og som der burde være styr på rent ledelsesmæssigt, siger han.