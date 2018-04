En sjællandsk lægeuddannelse er pludselig rykket meget tættere på. Hvornår, der rent faktisk vil gå medicinstuderende rundt på de sjællandske sygehuse, er dog stadig ikke helt klart. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere jubler: Sjællandsk lægeuddannelse om få år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere jubler: Sjællandsk lægeuddannelse om få år

Sjælland - 06. april 2018 kl. 09:54 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kæmpe skridt i kampen med voksende lægemangel i Region Sjælland.

Sådan lyder det jublende fra flere sjællandske politikere, efter regeringen fredag annoncerede, at man udvider antallet af studiepladser på landets medicinstudier med 250 pladser. Heraf 97 på Københavns Universitet (KU), skriver aviserne DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske fredag.

- Det her er et kæmpe første skridt i forhold til at få en regionalt forankret uddannelse her i Region Sjælland, så vi kan løse problemerne med lægemangel og samtidig få skabt en uddannelse og et sygehusvæsen på allerhøjeste niveau, siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, til aviserne.

En udvidelse af antallet af studerende har nemlig været en forudsætning for, at KU ville indgå i regionens planer om at etablere en lægeuddannelse i regionen med base på Sjællands Universitetshospital i Køge.

- Det her er helt afgørende for, at vi kan komme videre med at få forankret en lægeuddannelse her hos os i Region Sjælland og få sat mere turbo på det. Jeg er helt overbevist om, at de første studerende vil være forankret på en lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital i 2019, siger Heino Knudsen.

OM det går helt så hurtigt, tvivler De Konservatives uddannelses- og sundhedsordfører Brigitte Klintskov Jerkel på. Udvidelsen gælder kun medicinstudiernes bachelor-uddannelse, mens uddannelsen på SUH i Køge gælder medicinstudiets kandidat-del.

Men K-politikeren, der også har plads i regionsrådet jubler ikke desto mindre over regeringens beslutning.

- Om bare få år får mindst 50 medicinstuderende, der med udgangspunkt i Køge skal rundt og uddanne sig på de sjællandske sygehuse. Det her vil helt sikkert gøre en forskel i kampen mod lægemanglen, siger hun.

Jacob Jensen, Folketingspolitiker og gruppeformand for Venstre i Region Sjællands regionsråd, der har presset på internt i regeringspartiet for lægeuddannelsen, er en glad mand.

- Med den her beslutning er det endeligt cementeret, at der kommer en lægeuddannelse i Region Sjælland. Og når vi og Københavns Universitet får en uddannelse med turnusordning rundt på de sjællandske sygehuse, får vi vist de unge læger, at sygehusene vest for Valby Bakke ikke er en lægefaglig udørk, som nogen læger tror, siger han.