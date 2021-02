Politikere frygter bølge af kræftpatienter

Kræft skal ligesom andre akutte lidelser behandles uden forsinkelser under Covid-19. Men antallet af kræftpatienter er dykket, og det bekymrer VKR. Foto: Karsten Christrup

Sjælland - 19. februar 2021 kl. 12:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Venstre, Konservative og Radikale i Region Sjælland frygter, at regionens sygehuse snart står med en bølge af kræftpatienter og opfordrer de øvrige partier i regionen til at støtte deres forslag om at få administrationen til at regne på udfordringen.

- Vi har en stærk formodning om, at der har været meget færre mennesker i kræftforløb under coronakrisen. Men kræft holder jo ikke pause. Derfor har vi brug for overblik over, hvor stor en stigning af patienter, vi kan stå over for, og hvor mange, der måske er kommet sent i behandling, siger Jacob Jensen (V).

Selv om undersøgelser for mulig kræft og behandling af kræft ikke har været omfattet af nedlukningen, er der formentlig mange mennesker, som er blevet sent undersøgt eller måske endnu ikke har henvendt sig til egen læge med en bekymring.

Kræft holder ikke pause Tal på landsplan viser, at antallet af mennesker, der fik konstateret kræft, faldt markant under den første nedlukning. Kræftens Bekæmpelse offentliggjorde kort før jul en undersøgelse, der viser, at 33 procent færre fik konstateret kræft i perioden marts til maj 2020 sammenlignet med samme periode i de foregående fem år.

- Derfor skal vi være forberedte og have data og sundhedsfaglige vurderinger, der giver os mulighed for at handle. For vi må forvente, at der kommer en stigning af kræftpatienter, når samfundet åbner. Det værste, der kunne ske, ville jo være, at vi ikke gør noget i tide. Vi skal jo nødigt stå med en brystkræftskandale 2.0, siger Jacob Jensen med henvisning til skandalesagen fra Ringsted Sygehus, hvor flere tusind kvinder i en årrække ikke fik de rigtige undersøgelser.

Hos Kræftens Bekæmpelse er der også bekymring over de utilsigtede følger af Covid-19 for kræftpatienterne.

- Det store fald risikerer at få alvorlige konsekvenser for de mennesker, der ikke er kommet i behandling i tide og for deres familier. Kræft behandles jo mest effektivt, når den opdages og behandles tidligt. Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen ønskede ellers udtrykkeligt, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skulle behandles som normalt. Kræft holder ikke pause under corona, og patienternes rettigheder er de samme, udtalte Jesper Fisker, direktør for Kræftens Bekæmpelse, da undersøgelsen blev offentliggjort.

Tre trin Venstre, Konservative og Radikale i Region Sjælland foreslår på mandagens forretningsudvalgsmøde, at politikerne gør tre ting:

1) Beder administrationen vise udviklingen i antal patienter henvist til kræftforløb fra april 2020 til januar 2021 og sammenligner med foregående år.

2) Får en vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser de forventeligt færre henvisninger får for patientgruppen og hvordan efterslæbet påvirker behovet for kræftbehandling i den kommende periode.

3) Får forslag fra administrationen til mulige indsatser, der kan øge kapaciteten på kræftområdet.

Jacob Jensen forventer, at der også kommer en national løsning på regionernes forventede øgede udgifter til kræftbehandling.

- Regeringen har jo sagt, at regionerne får dækket udgifterne til indsatsen mod Covid-19, og en bølge af kræftpatienter, der er kommet senere i behandling, er jo en klar konsekvens, siger han.

Medvind hos regionsrådsformanden Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er positivt indstillet over for det blå mindretals forslag:

- Det falder fint i tråd med det arbejde, vi allerede har i gang i forhold til genåbning af sundhedsvæsenet. Jeg ser ingen modstrid her, da vi alle ønsker at sikre et stærkt fokus på kræftområdet. Det er vigtigt for mig, at vi husker alle sygdomsgrupper, både kræftområdet og alle andre, siger regionsrådsformanden.