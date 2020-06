Send til din ven. X Artiklen: Politikere enige: Østbanen skal have nye skinner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere enige: Østbanen skal have nye skinner

Sjælland - 22. juni 2020 kl. 15:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skinnerne på Østbanen skal ikke flås op og erstattes med asfalt og BRT-busser. Der skal tværtimod findes 500 millioner til at renovere dem.

Det har Region Sjællands Forretningsudvalg enstemmigt vedtaget på et møde mandag.

Regionen har godt nok kun 30 ud af de 510 millioner kroner, en sporrenovering anslås at koste. Og derfor bliver dagens beslutning i virkeligheden et startskud på et langt større arbejde: Nemlig at overbevise et flertal på Christiansborg om, at de skal finansiere sporrenoveringen. Det erkender regionsrådsformand Heino Knudsen(S).

- Det er klart. Der venter et stort arbejde i at overbevise vores politikerkolleger på Christiansborg om, at vi skal have penge til den her renovering. Men det skal og vil vi gøre ved at gøre opmærksom på, hvad der er fakta i den her sag. Og det er, at staten godt nok har givet regionerne penge til at vedligeholde vores lokalbaner, men ikke til at forny dem, siger Heino Knudsen.

Som omtalt i avisen mandag har hverken Venstre og S-regeringen taget imod opråbet om penge med åbne arme.

Tværtimod har Kristian Pihl Lorentzen (V) peget på, at han ikke vil være med til at finansiere en renovering for statens trafikmilliarder. Samtidig har han talt varmt for at oprette en statslig pulje til Bus Rapid Transit (BRT) - også til lokalbaner. En løsning som også har været i spil til Østbanen, men som regionsrådspolitikerne skrottet.

Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, der også har plads i Folketinget, er dog optimist.

- Det er rigtigt, at lokalbanerne er vores, altså regionernes, ansvar. Dermed er det i udgangspunktet også os selv, der skal finde pengene. Men hvis vi sammenligner det her med en bil, så har vi fået penge fra staten til service og vedligeholdelse, men ikke til at købe en ny bil for. Og uanset, hvor godt man passer på sin bil, kommer der altså en dag, hvor den skal udskiftes, siger han.

Både Heino Knudsen og Jacob Jensen har noteret sig, at regeringens tre støttepartier alle har meldt ud, at de mener, staten skal sikre penge til en renovering. Også De Konservatives sjællandske folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel har bakket op.

Regionens egne 30 millioner rækker til at komme i gang med at renovere skinnerne efter sommerferien. Men senest ved årsskiftet løber de op:

- Jeg snakker med rigtig mange mennesker på Christiansborg. Både i mit eget parti og andre partier, herunder regeringens støttepartier. Og jeg håber, at vi kan få skubbet på, så en finansiering af banen kan komme i spil til finanslovsforhandlingerne til efteråret, siger Jacob Jensen.