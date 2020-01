Folketingsmedlem tanja Larsson falder ikke just på halen over partifælle Benny Engelbrechts initiativ om at få undersøgt muliheden for at indsætte BRT-busser på Østbanen. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Politikere: Tog på gummihjul virker som »discount-løsning«

Sjælland - 28. januar 2020 kl. 21:05 Af Nikolaj Rasch Schou og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idéen om elbusser på Østbanen i stedet for regionaltog, sådan som transportministeriet og Region Sjælland nu i fællesskab vil undersøge, vækker ikke just begejstring hos det lokale S-folketingsmedlem Tanja Larsson og SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen.

Tanja Larsson, der er valgt i netop Stevns- og Faxe-kredsen, mener, at de såkaldte BRT-busser kan være en god idé i store byer på højbaner:

- Det fungerede godt, da jeg boede i Zürich, men jeg er bekymret for bosætningsstrategien ude på landet, hvis toget forsvinder. Skinnefaktoren er noget man skal indregne, for den gør at flere benytter den offentlige transport. Forskningen viser, at indenfor fem kilometer til en togstation, der bruger du banen, mens det for busser kun er en halv kilometer, du vil acceptere, før du vælger bilen som alternativ, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem.

SF-transportordfører Anne Valentina Berthelsen, der er den eneste transportordfører i Folketinget, der er valgt på Sjælland, er enig.

- Det er klart, at der skal gøres noget på Østbanen. Men det virker som en discountløsning, hvis man vil udskifte tog med busser, siger hun til TV Øst.

Hun efterlyser mere viden om hvordan BRT-busser påvirker rejsetid o antallet af busser. Og så frygter hun, at det skal føre til, at flere tog og lokale tog bliver udskiftet med busser på sigt.

- Der er et stort efterslæb på alle lokalbaner, hvor regionerne i årevis har råbt op om, at der manglede penge til vedligeholdelsen. Det har de ikke fået i forhandlingerne med regeringen, og det har været en kæmpe fejl, siger hun til mediet.

Tanja Larsson undrer sig over, at man har brugt over 10 milliarder på København-Ringsted banen og langt over 20 milliarder kroner på jernbanens nye signalprogram. Førstnævnte kører med færre tog, end oprindeligt planlagt, og sidstnævnte er både blevet flere milliarder dyrere, enmd projekteret, og omkring ni år forsinket. Over for det, står at det koster 660 millioner kroner at renovere den 30 kilometer lange Østbanen:

- Det er trist, at man ikke har råd til at prioritere det. Et attraktivt netværk af offentlig transport er attraktivt. Ellers er jeg bange for, at folk slet ikke bruger offentlig trafik. Og så tror jeg mange investerer i bil nummer to eller simpelthen flytter fra området, fordi hverdagen bliver for svær for børnefamilierne, siger hun.

