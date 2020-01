Både Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde har fået læger i skadestuen døgnet rundt. Foto: Rasmussen Per

Politikere: Skadestue-tryghed koster

Sjælland - 28. januar 2020 kl. 13:05 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

9,2 millioner kroner er mange penge, men det er rimeligt for at give borgerne i Roskilde og Næstved øget tryghed, mener de fleste partier i Region.

Opgørelsen af patienter i skadestuerne på Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde i de første tre måneder med læger hele døgnet (i gennemsnit seks ekstra patienter i Næstved og otte ekstra i Roskilde) vækker glæde hos de fleste politiske partier i Region Sjælland.

Kun De Radikale er fortsat kritisk over at bruge 9,2 millioner kroner på at ansætte læger fra et vikarbureau i 14 timer ekstra i døgnet.

- Tænk, at vi bruger så mange penge på at signalere tryghed i Roskilde og Næstved. Det er jo ikke noget kvalitetsløft. Vores veluddannede behandlersygeplejersker kan varetage de mindre skader, som bliver visiteret til skadeklinikkerne i Nakskov, Kalundborg, Nykøbing Sjælland og skadestuerne i Roskilde og Næstved, siger Anne Møller Ronex (R).

Roskilde: Oktober 2019 gennemsnit 42,9 mod 37,1 i 2018 (+ 5,8). November 2019 43,8 mod 32,6 i 2018 (+ 11,2). December 2019 36 mod 28,7 i 2018 (+ 7,3)

Næstved: Oktober 2019 gennemsnit 35,8 mod 33,6 i 2018 (+ 2,2). November 2019 36,4 mod 29,2 i 2018 (+ 7,2). December 2019 34,5 mod 25,7 i 2018 (+ 8,8)

Lægevikarerne fra Ortoflex koster 895 kroner i timen.

De Radikale gik med i budgetforliget, som sikrede penge til at lægedække de to skadestuer døgnet rundt, fordi man prioriterede at støtte en øget forebyggelsesindsats.

- Men de 9,2 millioner kroner til skadestuerne er hul i hovedet. De kunne have gjort langt mere gavn i det nødlidende medicinske område og til at sikre en mere målrettet indsats over for vores mest udsatte borgere, siger Anne Møller Ronex.

Helt anderledes toner lyder fra Liberal Alliance.

Tror på flere patienter - Det kan lyde som et højt beløb, men sundhedsvæsenet koster mange penge. For det første tror jeg stille og roligt, at antallet af patienter i skadestuerne i Næstved og Roskilde vil stige. For det andet er 9,2 millioner kroner godt givet ud til at sikre tryghed for borgerne i regionens to største byer, ikke mindst børnefamilierne, siger Egon Bo.

Også Enhedslistens Bruno Jerup er begejstret:

- Tallene viser tydeligt, at der er behov for læger i skadestuerne, og det ser jo langt bedre ud end prognoserne, som forventede næsten ingen ekstra patienter. Jeg mener, at de 9,2 millioner kroner er godt givet ud, og jeg glæder mig til at se, hvordan tallene udvikler sig, siger han.

Socialdemokratiets Annemarie Knigge, der er formand for regionens sygehusudvalg, er også tilfreds. Hun pointerer, at det toårige forsøg med læger døgnet rundt skal evalueres løbende.

- Det er meget dyrt at drive de akutte tilbud, og man skal altid afveje, hvordan vi får mest sundhed for pengene. Men det koster penge at have et lokalt tilbud, siger hun.

Borgere kunne ikke komme hjem Venstres Kirsten Devantier er glad for at kunne imødekomme borgernes ønsker i de to byer:

- Vi har hørt mange historier om folk, der især havde svært ved at komme hjem fra Slagelse Sygehus om natten og måtte sidde og vente længe. Jeg er også sikker på, at der er nogen, som har ventet længe med at ringe til akuttelefonen, fordi der ikke har været læge lokalt, siger hun.