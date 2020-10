- Det bekymrer mig, at vi bliver reguleret så meget i øjeblikket. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Politikere: Bevægelse og uddannelse er vejen frem for et sundere Sjælland

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 22:14 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Mange mennesker på Sjælland er plaget af dårligt helbred. Det er os der er lidt for tykke, ryger lidt for meget og bevæger os for lidt. Vi er derfor en af de regioner, der har været plaget mest af corona, og måske bliver vi det igen her under anden bølge, indledte Tine Fasmer fra Sjællandske Medier sundhedsdebatten.

Er du klar til anden bølge spurgte hun regionsformand Heino Knudsen (S).

- Ja det er vi. Første bølge viser, at vi er klar, vi er kommet fornuftigt igennem coronaen. I øjeblikket er vi dem, der er mindst ramt, og vi er også klar til anden bølge, svarede Heino Knudsen.

Borgmester i Roskilde Tomas Breddam (S) forklarede, at domkirkebyen havde været hårdt ramt, fordi mange var blevet smittet efter at have været til en fest, hvor man ellers havde taget de fornødne forholdsregler.

Fakta På tirsdag åbner Folketinget, og derfor var der Sjællands Åbningsdebat 1. oktober.

Det blev afholdt for andet år i træk. Arrangørerne er Sjællandske Medier, Lolland-Falsters Folketidende og P4 Sjælland.

De fire debatrunder handlede om »Den sjællandske arbejdsstyrke«, »Det digitale Sjælland«, »Elbilernes Sjælland« og »Det sunde Sjælland«. - Vi skal virkelig passe på. Ingen havde forstået, at de havde handlet uagtsomt til festen. Heldigvis er smitten på vej ned igen, fordi vi lytter til og handler efter, hvordan vi skal opføre os.

Restriktioner bekymrer Brigitte Klintskov Jerkel (K):

- Det bekymrer mig, at vi bliver reguleret så meget i øjeblikket, og jeg synes ellers, at danskerne opfører sig godt. Det var jo ventet, at smitten ville stige.

Det er nødvendigt at have smitten under kontrol. Heldigvis er der ikke mange indlagte og i respirator lige nu. Derfor undrer det mig, at vi lukker ned igen, når vores sundhedsvæsen ikke er presset.

Jeg lytter mig til, at folk stiller spørgsmålstegn ved de stramme restriktioner. Det giver mening med restriktionerne, der hvor der er udbrud men ellers ikke.

Jacob Jensen (V), vi skal ikke lukke landet ned, når det ikke giver mening. Vi må godt sidde sammen her 50 mennesker, men en skoleklasse må ikke holde fest. Coronaen fylder meget, men det skal ikke fylde alt. Andre der er syge, skal også kunne behandles.

Invester i sundhed Folk med livsstilssygdomme er typisk blandt dem, der bliver ramt af corona, og derfor gik diskussionen da også på, hvordan man får gjort sjællænderne sundere

Pernille Beckman (V):

- Sundhed handler om bevægelse. De unge skal ud og bevæge sig, De skal ud i foreningslivet. Jeg kan se, hvad det betyder for de overvægtige unge at komme ud i foreninger og få socialt samvær.

Heino Knudsen:

- Jeg er enig i at bevægelse er vigtigt. Vi kan ikke trække smøgen ud af munden på folk og ikke bare sige, at de ikke skal spise chokolade. Social ulighed er den største udfordring. Det skal være muligt at leve godt og sundt på hele Sjælland.

Tomas Breddam:

- vi kommer ingen vegne uden at folk bliver sunde, Men vi kan ikke lukke øjnene for, at økonomi har en betydning. Kommunerne skal være bedre til at forbygge.

- Sundhedsplejerskerne og tandlægerne kommer i kontakt med mange, og de kan jo sagtens se, hvor det senere kommer til at gå galt. Det skal vi udnytte, forklarede borgmesteren og fortsatte:

Det er ikke kun de unge, der er problemet. Det er ældre mænd også. Han forklarede, at Roskilde for eksempel har succes med at lave spisefællesskaber for mænd.

- Det gør, at de lever sundere og får mere socialt samvær.

Jacob Jensen:

- Vi skal stille mulighederne til rådighed for sjællænderne, det gør vi ved at tilbyde uddannelse til flere. Det vil løfte sundheden.

Brigitte Klintskov Jerkel:

Som forældre har man et ansvar for sine børns sundhed ved at lære dem nogle sunde vaner. Derfor vil vi også hæve cigaretpriserne, så færre unge begynder at ryge.

Corona er dyrt Til sidst gik diskussionen på, om man brugte for mange penge på corona i forhold til andre sygdomme. En af spørgerne stillede spørgsmålstegn ved, at man brugte så mange penge på pandemien, når mange flere dør af livsstilssygdomme.

Tomas Breddam forklarede:

- Da Roskilde blev hårdt ramt, tænkte vi på at redde liv, vi tænkte ikke på pengene . Hvis vi ikke havde brugt penge på at bekæmpe coronaen, så havde det ikke set så godt ud i Roskilde og på Sjælland, som det gør nu.

