Marianne Vind er vokset op i Svebølle og bor i dag i Havdrup, hvor rækkehuset under Corona danner rammen om online-møder i EU-parlamentet.

Politiker må fejre en helt anderledes rund dag

Alt er vendt op og ned for mange, og det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet Marianne Vind er ingen undtagelse.

Hun havde ellers glædet sig til at fejre sin 50-årsdag torsdag den 3. december - med et måltid på en god restaurant i Bruxelles med de nærmeste medarbejdere, kage og hygge på kontoret og så hjem til familiemiddag i Danmark og måske en reception i weekenden.

Nu satser hun i stedet på at kunne markere dagen næste sommer.

- Jeg skal ikke klage, jeg har ikke været syg og har det jo luksuriøst i forhold til nogen, der har været tvunget i isolation eller er blevet arbejdsløse på grund af Covid-19, siger Marianne Vind, som i den sparsomme fritid ofte går ture med gode venner og får tilfredsstillet lidt af sit hundesavn med »låne-hunde«, for et hjem og job i to lande umuliggør egen hund.