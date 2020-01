Morten Dahlin (V) har sammen med resten af Folketingets beskæftigelsesudvalg kaldt beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren i samråd om den stigende ledighed blandt nyuddannede akademikere. Foto: Kenn Thomsen

Politiker: Ministre skal sætte skub i ledige dimittenter

Sjælland - 08. januar 2020 kl. 10:59 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er alarmerende dårligt nyt, at nyuddannede akademikere med en kandidatgrad har forøget ledigheden med det dobbelte siden 2008. Særligt skidt ser det ud på Roskilde Universitet.

Det mener folketingsmedlem for Venstre Morten Dahlin fra Greve, der er næstformand i Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Han har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) i samråd med beskæftigelsesudvalget i dag. Det sker i kølvandet på en undersøgelse, der blandt andet viser, at ledigheden blandt nye kandidater fra Roskilde Universitet (RUC) er steget fra 9,6 procent i 2008 til 18,4 procent i 2017.

Ledighed blandt nye kandidater Københavns Universitet: 7,4 pct. i 2008. 10,3 pct. i 2017

Roskilde Universitet: 9,6 pct. i 2008. 18,4 pct. i 2017.

Syddansk Universitet: 7,1 pct. i 2008. 12,7 pct. i 2017.

Danmarks Tekniske Universitet: 3,8 pct. i 2008. 5,1 pct. i 2017.

Copenhagen Business School: 8,7 pct. i 2008. 5,1 pct. i 2017.

IT-Universitet: 11,5 pct. i 2008. 5,6 pct. i 2017.

KADK (Arkitektskolen, kunstakademiet og designskolen): 26,2 pct. i 2008. 16,6 pct. i 2017.

Aarhus Universitet: 8,1 pct. i 2008. 12,2 pct. i 2017.

Aalborg Universitet: 10 pct. i 2008. 15,6 pct. i 2017.

Arkitektskolen i Aarhus: 20,1 pct. i 2008. 7,6 pct. i 2017.

Designskolen i Kolding: 32,8 pct. i 2008. 26,3 pct. i 2017.

Dimittent-ledigheden er også steget markant på de fleste øvrige uddannelsesinstitutioner.

- Ministrene skal svare på, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Det er jo alarmerende, at ledigheden blandt dimittenter var så meget lavere i 2008 under finanskrisen, siger Morten Dahlin.

V: Ansvaret hos de ledige og A-kasserne Hans partifælle, beskæftigelsesminister i København Cecilia Lonning-Skovgaard, slog i november hårdt på, at a-kasserne skal lade være med at »beskytte luddovne« ledige, nyuddannede akademikere, da en undersøgelse havde vist, at få søgte uden for Københavns Kommune.

Morten Dahlin er knap så kras, men han pointerer, at a-kasserne bør gå i dialog med de ledige dimittenter for at motivere dem til at søge bredt. Men det er i høj grad også den ledige selv, der har et stort ansvar for at få fundet et job.

- Når man har fået en skattebetalt lang videregående uddannelse, og i øvrigt får dagpenge, hvor halvdelen er i princippet af betalt af os andre, så er man forpligtet til at gøre alt for at få et job. Det kan ikke være rigtigt, at ledige nyuddannede kandidater fra København tøver med at søge job i Slagelse, Roskilde, Greve og det øvrige Region Sjælland, siger Morten Dahlin, der har forståelse for, at man i første omgang søger job inden for det faglige felt, man har uddannet sig til:

- Men efter et stykke tid må man søge bredere. Jeg er også overbevist om, at arbejdsgivere hellere vil ansætte nogen, der har været i job, selv om det er i et lidt andet fagområde.

Flere bachelorjob Han er selv bachelor fra Copenhagen Business School og droppede at læse en kandidatuddannelse. I stedet arbejdede Morten Dahlin hos et kommunikationsbureau, indtil han kom i Folketinget.

- Det vil jeg personligt gerne slå et slag for. Vi skal have meget mere fokus på, at man får job med en bacheloruddannelse. Da Venstre havde regeringsmagten og Tommy Ahlers var uddannelses- og forskningsminister, sikrede han, at man nu har krav på at vende tilbage til uddannelsen senere og læse kandidatdelen. Det er ikke sikkert, alle skal læse en kandidatuddannelse, og det kan være, nogen skal gøre det senere i livet.

Uddanner ikke for mange Debatten om ledige akademikere, især humanister, har fået RUC's rektor Hanne Leth Andersen, til tasterne.

I et debatindlæg kort før nytår påpegede hun, at undersøgelser viser, at der samlet set ikke bliver uddannet for mange akademikere. Og samtidig, at samfundet har brug for humanister til eksempelvis at sætte fokus på teknologiens og sociale mediers indtog i vores hverdag:

- Der er brug for, at sprogforskere, filosoffer og psykologer interesserer sig endnu mere for, hvad de sociale medier gør ved os. Hvad betyder det, at børn helt ned til toårs alderen bruger teknologi på meget mere gennemgribende måder, end det var tilfældet for bare 10 år siden?, skrev hun blandt andet.